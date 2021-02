Por cumplir sueño ‘Bella’ Fernández

Archivo / El Diario

Karina Fernández era una niña 10 años cuando Jackie Nava hacía su debut como boxeadora profesional con un triunfo sobre Vicki Cozy en Hawái. Después, Karina creció viendo a Jackie como su ídolo y como un ejemplo a seguir en el deporte, sin saber que un día tendría que intercambiar golpes con la excampeona del mundo arriba del ring.

Será el sábado 20 de marzo de este año cuando la juarense Karina ‘La Bella’ Fernández esté Tijuana, Baja California, la casa de ‘La Guerrera Azteca’, para buscar su decimoquinta victoria en el pugilismo profesional y al mismo tiempo cumplir un sueño en su carrera.

“Estoy muy motivada, muy contenta; tengo un gran reto, pero de verdad estoy muy contenta de poder enfrentar a Jackie, siendo que yo la veía pelear”, declaró Karina. “Para mí ella es una motivación, cuando yo empecé ella era mi ídolo, por eso es muy motivante enfrentarla”.

Nava fue monarca del orbe peso supergallo del CMB y de la AMB en diferentes períodos de su carrera. Actualmente es también diputada federal por Baja California.

Ambas peleadoras tuvieron actividad a finales del año pasado. Karina derrotó por decisión unánime en ocho rounds a la mexiquense María Guadalupe Vera en la ciudad de Chihuahua el 12 de diciembre, mientras que Nava le ganó a Marisol Corona por decisión unánime en diez rounds el 21 de noviembre en la Ciudad de México.

-¿Qué sentiste cuando te hablaron para esta pelea?

“Lo primero que pensé fue decirle a mi entrenador, Felipe de la Torre, y si él decía que estoy lista, pues sin pensarlo tomarla. Y me siento lista para este reto, uno quiere pelear siempre contra las mejores para ser la mejor”.

‘La Bella’ agregó que, aunque no hay título de por medio, para ella es una gran bendición y un sueño pelear contra Jackie.

“Recuerdo que mi primer entrenador me dijo que uno tiene que entrenar tanto hasta que los ídolos se vuelven nuestros rivales. Traigo la mentalidad de no fallarme a mí y no fallarle a ella, que es una gran peleadora, y así saber que todo lo que entrené vale la pena”.

Para este pleito, ‘La Bella’ Fernández llegará con tres meses de preparación, pues después de su anterior pelea casi de inmediato retomó los entrenamientos por si se le presentaba una oportunidad en cualquier momento.

“Desde diciembre no paramos de entrenar. Entrené como si fuera a pelear y estar lista para lo que se presentara. De hecho, tengo preparación desde junio, cuando me entrenaba para pelear en octubre, luego de octubre pasamos a diciembre, así que para esta pelea serán tres meses de preparación”.

Bajo las órdenes de Felipe de la Torre, Karina Fernández ha decidido que entrenará en esta ciudad a pesar de que la invitaron a prepararse en la Ciudad de México.

“Felipe tiene mucha experiencia, no le pide nada a nadie. También está Claudia Valenzuela, que me apoya en el aspecto físico, y para las corridas Sergio Domínguez, que me apoyará a agarrar condición y resistencia. Son los que siempre han creído en mí y merecen estar ahí, pues me han apoyado en las dificultades y en lo que pasó el año anterior”.

Karina Fernández vs Jackie Nava

Sábado 20 de marzo 2021

Tijuana, Baja California

Nombre: Karina Fernández

Alias: Bella

Récord: 14-5-1, 3 KOs

Fecha de Nac.: 6 de febrero de 1991

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 30 años

División: supergallo

Debut profesional: 28 de febrero de 2014

Combate más reciente: Vence DU a M. Guadalupe Vera

Nombre: Jackie Nava

Alias: La Guerrera Azteca

Récord: 36-4-4, 16 KOs

Fecha de Nac.: 11 de abril de 1980

Lugar de Nac.: Tijuana, B.C.

Edad: 40 años

División: supergallo

Debut profesional: 29 de mayo de 2001

Combate más reciente: Vence DU a Marisol Corona, 21-Nov-20