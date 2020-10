Por buen rumbo

Cortesía

Con poco más de 10 meses al frente del equipo de las Bravas de Juárez y a punto de dirigir su partido número 20 en la Liga MX Femenil, el entrenador Gabino Amparán no pierde la dirección ni el rumbo de este proyecto que le fue confiado y diariamente recuerda y se repite la responsabilidad que tiene en sus manos.

“Día a día es un reto para mí. Yo cada vez que me levantó y me veo en el espejo me digo hacia dónde voy, lo recuerdo todos los días y sé de la responsabilidad que implica estar aquí. Es un reto muy grande porque estamos tratando con jugadoras que en muy corto tiempo pasaron del futbol amateur o estudiantil al profesional y tenemos un año de trabajo, de desarrollo de ese profesionalismo del que hablo”, comentó el estratega de las Bravas.

De la mano de Gabino Amparán, es la primera ocasión, en tres torneos, que el equipo fronterizo logra tres victorias en la Liga MX Femenil.

En el Apertura 2019 en 18 partidos disputados Bravas solamente alcanzó un triunfo: lo hizo en la jornada 11 cuando derrotó 1-0 a Pumas de la UNAM. El equipo era dirigido por David Aponte.

En el Clausura 2020, pese a que solamente jugó nueve encuentros, logró la victoria en la tercera fecha cunado doblegó 2-0 a Querétaro.

En este Guard1anes 2020, con 10 jornadas disputadas, ya logró tres triunfos: el primero lo consiguió en la fecha cinco cuando se impuso 1-0 a Necaxa. Después venció 3-2 a San Luis en calidad de visitante y luego a Toluca por ese mismo marcador, aquí en casa.

“Uno de mis retos es profesionalizar cada vez más el futbol de este equipo femenil. Que las chicas piensen y actúen 24 horas como futbolistas profesionales, no porque se les pague, sino porque es un deporte en un nivel profesional que exige que las jugadoras estén cien por ciento involucradas”, señaló el timonel.

“Trabajar con el profesor Gabino Amparán ha sido de gran ayuda, he crecido como persona dentro y fuera de la cancha. Él lleva un control de respeto, ha sido todo un caballero en su trato hacia nosotras como jugadoras. Me ha ayudado mucho para crecer futbolísticamente y poder desarrollarme en varias posiciones dentro de la cancha. Me ha tenido una gran confianza, me ha dado bastantes minutos, he sido jugadora titular con el equipo y sin duda que es el capitán del barco”, comentó Celeste Vidal, jugadora de Bravas.

Gabino y sus Bravas afrontan este Guard1anes 2020 con la misión de consolidar una identidad futbolística y meterse a su primera fiesta grande de la liga.

Con experiencia previa en el Ascenso MX, donde dirigió a los Indios de Ciudad Juárez, Estudiantes Tecos y Potros UAEM, Amparán tomó su primera experiencia con un equipo femenil.

“Entiendo que no todo en la vida es futbol, ellas tendrán que estudiar, prepararse en otros aspectos de la vida, pero en esa medida que nosotros tomemos como actividad principal el futbol vamos pensando y actuando como futbolistas profesionales”, dijo el director técnico.

Originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, Gabino dirigió la categoría Sub-17 de Bravos y semanas más tarde le puso en sus manos el proyecto femenil.

Amparán llegó para dirigir a las Bravas previo al arranque del Clausura 2020. Fue presentado el 10 de diciembre del año pasado.

“Estoy feliz de estar aquí, porque al final de cuentas es futbol. Dirijo un grupo de futbolistas, de mujeres que están muy sanas en ese desarrollo que todos queremos y eso ayuda mucho”, expresó.

Conózcalo…

Nombre: Gabino Amparán Martínez

Edad: 52 años

Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 1968

Lugar de nacimiento: Cuauhtémoc, Chih.

Estatura: 1.79 m

Peso: 75 kg

Puesto: Director técnico de Bravas de Juárez

Equipos a los que ha dirigido:

Indios de Juárez

Estudiantes Tecos

Potros de UAEM

Bravos Sub-17

Bravas Liga MX Femenil