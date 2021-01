Pone virus en jaque a la NBA

Associated Press

Associated Press

El juego de San Antonio en Nueva Orleans fue cancelado el pasado lunes por la noche en el último aplazamiento de la NBA relacionado con el virus, uno que se produjo cuando la Liga determinó que ninguno de los equipos tendría suficientes jugadores disponibles.

También el lunes Kawhi Leonard y Paul George, los dos mejores jugadores de los Clippers de Los Angeles, fueron descartados para el partido de ayer en Atlanta debido a los protocolos de salud y seguridad de la Liga.

Como ha sido el caso con la mayoría de los otros juegos que han sido pospuestos, el rastreo de contactos fue citado como la causa del aplazamiento del partido entre Espuelas y Pelícanos. Pero en lugar de involucrar a un solo equipo –como ha sido el caso con cada uno de los 21 aplazamientos anteriores de la temporada antes del lunes– éste involucró a ambos clubes.

“Debido al rastreo de contactos continuo tanto dentro de las Espuelas como de los Pelícanos, ninguno de los equipos tiene los ocho jugadores disponibles requeridos por la Liga para continuar con el juego programado”, dijo la NBA, enviando ese anuncio menos de dos horas antes de la hora programada para el inicio.

San Antonio se convirtió en el equipo número 24 en posponer al menos un juego en lo que va de la temporada debido al virus. Las Espuelas jugaron contra Washington –un equipo que estuvo 13 días sin jugar debido a que seis jugadores dieron positivo por Covid-19 y otros tres perdieron tiempo porque el rastreo de contactos sugirió que pudieron haber estado expuestos al virus– el domingo por la noche.

De los 22 aplazamientos de esta temporada, 21 se han realizado desde el 10 de enero.

Mientras tanto, una persona con conocimiento de la situación dijo que Leonard y George podrían regresar en algún momento durante la gira de seis partidos de los Clippers, dependiendo de lo que decida la NBA con respecto a sus situaciones. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni el equipo ni la Liga hablaron públicamente sobre esos casos.

También el lunes, los Celtics de Boston tuvieron a Jayson Tatum en la alineación por primera vez desde el 8 de enero cuando visitaron Chicago. Tatum se perdió cinco juegos debido a los protocolos que rodean al virus.

Los Celtics tienen previsto visitar San Antonio mañana. La incertidumbre que rodea a las Espuelas ahora obviamente pone ese juego en peligro.

“Mi pensamiento sería que no deberíamos volar allí hasta que lo sepamos”, dijo el entrenador de los Celtics, Brad Stevens, antes del partido de su equipo en Chicago. “Esa es la conclusión. Ese es el único pensamiento pasando por mi mente con todos los viajes que tenemos por delante”.

El juego en casa de Memphis contra Sacramento, programado para el lunes, fue pospuesto la semana pasada, y el juego del miércoles de los Grizzlies en Chicago también fue cancelado. Los Grizzlies tienen hasta seis aplazamientos, igualando a Washington con la mayor cantidad en la NBA.

Dependiendo de la situación de las Espuelas, la visita de Memphis puede prolongarse. Se supone que los Grizzlies jugarán en San Antonio el sábado. Los Pelícanos tienen próximos partidos en casa contra Washington el miércoles, Milwaukee el viernes y Houston el sábado.

Los únicos equipos que no han pospuesto un partido esta temporada son Brooklyn, Nueva York, Toronto, Denver, los Clippers y los Lakers de Los Angeles.

Los juegos pospuestos, cuando sea posible, se recuperarán en la segunda mitad de la temporada que comienza el 11 de marzo y termina el 16 de mayo. No está claro cuántos realmente serán reprogramados; los Wizards y Grizzlies esperan poder jugar 41 partidos en esos 67 días.

Tampoco parece probable que los juegos de recuperación estén programados durante el receso de la Liga del 5 al 10 de marzo. La NBA todavía está considerando tener un Juego de Estrellas esta temporada y, si sucede, caería durante esa ventana, según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se han anunciado públicamente detalles.

Tome nota

San Antonio se convirtió en el equipo número 24 en posponer al menos un juego en lo que va de la temporada debido al virus

De los 22 aplazamientos de esta temporada, 21 se han realizado desde el 10 de enero

Los únicos equipos que no han pospuesto un partido esta temporada son Brooklyn, Nueva York, Toronto, Denver, los Clippers y los Lakers de Los Angeles

Los juegos pospuestos, cuando sea posible, se recuperarán en la segunda mitad de la temporada que comienza el 11 de marzo y termina el 16 de mayo