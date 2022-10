Pone Talavera un pie en Qatar

Cuando tomó la decisión de venir a los Bravos de Juárez, el portero Alfredo Talavera sabía que no iba a tener tantos reflectores sobre él y que tal vez su puesto en la Selección Nacional estaría en peligro.

Un torneo después, cambiar de aires y llegar a un equipo de los considerados chicos hasta ahora no ha afectado el proceso de ‘Tala’ con el Tri, y se mantiene como uno de los tres porteros que forman parte de la lista de 31 elementos que harán la gira de dos partidos por España previo al inicio del Mundial Qatar 2022.

Este miércoles, el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino dio a conocer los nombres de los jugadores que tomarán parte en dicha gira, y en la portería se mantiene la convocatoria para Talavera, así como para Guillermo Ochoa, de las Águilas del América, y Rodolfo Cota, de los Panzas Verdes de León.

En Girona, España, México se medirá a Irak el 9 de noviembre y a Suecia el día 16; después de esos dos partidos amistosos se dará la lista definitiva de 26 seleccionados mundialistas, pero se antoja muy difícil que se para entonces se presenten cambios en cuanto a los porteros convocados.

Un mes después de haber llegado a la frontera, Alfredo Talavera declaraba en conferencia de prensa que vivía algo maravilloso con su nuevo equipo, pues no cualquiera se anima a tomar un reto como éste, aunque eso pusiera en riesgo futuros llamados para él con el Tri.

“Tal vez entramos a veces en una zona de confort donde no nos damos cuenta qué es lo que está pasando por el mismo ambiente, pero cuando abres los ojos, cuando te invitan, cuando hay un proyecto dices: ‘bueno, ¿por qué no?’, y no importa que estemos en año mundialista, no pasa nada, al contrario, eso lo vuelve más interesante”, dijo ‘Tala’ el pasado 27 de julio.

El arquero de los Bravos inició la concentración con la Selección Mexicana desde el pasado 17 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Con el Tri, Talavera peleará por el puesto de segundo portero con Rodolfo Cota, ya que el titular indiscutible al parecer todavía es Memo Ochoa.

‘Tala’ debutó con la Selección mayor el 26 de marzo de 2011 en un partido amistoso contra Paraguay. Ese mismo año fue el portero titular en la Copa Oro que México ganó bajo el mando del entrenador José Manuel de la Torre.

El portero de 40 años de edad y oriundo de La Barca, Jalisco, llegó a los Bravos para el Apertura 2022 y en su primer torneo con el cuadro fronterizo jugó completos los 17 partidos de la fase regular y el del repechaje, en los que recibió en total 21 goles, tres de ellos en la reclasificación.

Arqueros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) y Rodolfo Cota (León).

Defensas: Jesús Angulo (Tigres), Jorge Sánchez (Ajax, Holanda), Néstor Araujo (América), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk, Bélgica), Kevin Álvarez (Pachuca), Johan Vázquez (Cremonese, Italia).

Volantes: Andrés Guardado (Betis, España), Jesús Corona (Sevilla, España), Edson Álvarez (Ajax, Holanda), Erick Gutiérrez (PSV, Holanda), Héctor Herrera (Houston, EEUU), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Uriel Antuna (Cruz Azul), Diego Lainez (Braga, Portugal), Orbelín Pineda (AEK, Grecia), Carlos Rodríguez, (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Erick Sánchez (Pachuca).

Delanteros: Hirving Lozano (Nápoles, Italia), Alexis Vega (Chivas), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Henry Martín (América) y Santiago Giménez (Feyenoord, Holanda).