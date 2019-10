Podría Hicks ser titular de Yanquis

Nueva York.- Aaron Hicks podría ser titular con los Yanquis de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y CC Sabathia no ha sido descartado para entrar en el roster.

Hicks no juega desde el 3 de agosto debido a un esguince del codo derecho. Sabathia se perdió la barrida a Minnesota en la Serie Divisional por dolor en el hombro de lanzar.

“Tendremos que tomar decisiones difíciles en las próximas 24 horas mientras dilucidamos éstos, lo que tenga más sentido”, dijo el manager de los Yanquis Aaron Boone ayer.

Nueva York recurrió a la misma alineación titular en todos los tres juegos ante Minnesota, apenas la segunda vez en la campaña que Boone ratificó titulares en tres juegos seguidos. Los Yanquis abren la Serie de Campeonato de su circuito mañana ante Houston o Tampa Bay.

Si Hicks es titular en el jardín central, Brett Gardner pasaría al izquierdo y Giancarlo Stanton quedaría como bateador designado, cambios que relegarían al dominicano Edwin Encarnación a la banca. Otra alternativa es que Stanton siga en el izquierdo y Gardner pase a la banca, especialmente ante un abridor zurdo.

La falta de actividad de Hicks en los últimos dos meses incidirá en la decisión.

“Lo bueno es que se ha colocado en esta posición para forzar la toma de una decisión”, dijo Boone.

Incorporar a Hicks podría provocar que Cameron Maybin o Tyler Wade sean marginados del roster de 25 jugadores.

Sabathia, el zurdo de 39 años que se retirará al final de la temporada, lanzó una sesión de bullpen ayer.

“Estuvo estirándose e hizo de todo”, señaló Boone. “Al hablar con él tras acabar, me dijo que se sintió bien. Por ahora, todo pinta alentador”.

El puesto de Sabathia como relevista en la Serie Divisional fue cubierto por Tyler Lyons, quien lanzó un inning perfecto en el segundo partido.