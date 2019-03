Podría Clayton abrir temporada

Nueva York—La racha de participaciones en el día de apertura de temporada del as de los Dodgers de Los Ángeles Clayton Kershaw quizás no sea puesta en riesgo después de todo. Sólo que es probable que no juegue por más de la cuenta una vez que el partido se acerque a sus últimas entradas.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que está considerando un escenario en el que Kershaw entre como titular pero que esté limitado a un estricto conteo en el picheo mientras que los relevistas lanzarían por la mayor parte del partido, de acuerdo con Bill Plunkett del Orange County Register.

De igual manera, el equipo podría optar por mantener al diestro Walker Buehler limitado a una corta participación a comienzos del partido, para que entonces los Dodgers puedan emplear a una mayor cantidad de pitchers de su bullpen para las primeras porciones de la temporada.

“Sí, eso es seguro”, dijo Roberts. “Pero aún tenemos que estar todos en la misma sintonía con los dos jugadores, y ver si esto tiene sentido para ellos. Ellos tienen que creer en ello, se tienen que sentir bien al respecto, y nosotros de igual manera desde el punto de vista del roster”.

Kershaw, de 30 años, ha estado batallando con molestias en su hombro, lo cual ha puesto su estatus del día de apertura de temporada en duda. El último pitcher, aparte del siete veces seleccionado al All-Star que ha abierto la temporada para los Dodgers fue Vicente Padilla en el 2010.

Kershaw lanzó 20 pitcheos el lunes, siendo la primera vez que lanza desde el montículo en más de dos semanas.

Fue un paso en la dirección correcta, y dijo que la sesión fue alentadora para su prognosis de temporada regular. “Fue un buen día. Un buen paso hacia adelante seguramente”, dijo Kershaw. “Me siento muy bien. Fue otro gran día y con eso me conformo por ahora. Simplemente hay que seguir adelante y comenzar a subir de nivel”.