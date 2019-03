Podios Mineros

Winny Koech y Lilian Koech dieron al equipo de atletismo de UTEP un segundo y un tercer lugar, respectivamente, durante la participación de los Mineros en los Texas Relays, que se llevan a cabo en Austin.

La junior Winny Koech tuvo una destaca participación en los cinco mil metros y terminó en segundo lugar general detrás de la corredora independiente Sarah Lancaster. La minera cronometró 16:40.03 minutos, que por ahora la colocan en el segundo lugar colegial a nivel nacional.

Lilian Koech y Carolyne Chepkosgei tomaron parte en la prueba de los 800 metros.

Koech estuvo en el grupo puntero durante toda la carrera y al final cruzó la meta en tercer lugar con 2:05.42, que es su mejor tiempo personal y tercero en la nación.

Chepkosgei cronometró 2:09.19 y terminó en el séptimo lugar general.

En lanzamiento de martillo varonil, Karol Koncos terminó en el séptimo lugar entre un grupo de 25 lanzadores. Su mejor lanzamiento fue de 65.59 metros en su último intento del día.

En los cinco mil metros varoniles, el novato Roger Korir hizo un tiempo de 14:50.19 y eso le valió para terminar en el séptimo lugar general.

En los relevos 4x100 femenil, las Mineras terminaron en el lugar 23 con 46.85 segundos. El equipo estuvo integrado por Kimisha Chambers, Madison Gibson, Rebecca Oshinbanjo y Maribel Caicedo. El primer lugar fue para Texas A&M con 43.46, segundo para LSU con 43.80 y tercero para Arkansas con 44.17.

En 100 metros con vallas femenil, Oshinbanjo quedó ubicada en el lugar número 29 con 13.99 segundos, mientras que su compañera Maribel Caicedo terminó en el 38 con 14.15. De esa manera las Mineras no lograron calificar a la siguiente ronda.

En los 110 metros con vallas varonil, David Rivera quedó muy lejos de los ocho calificados al terminar en el sitio 62 con un tiempo de 15.50 segundos. En jabalina femenil, Roosa Yloenen no tuvo un buen día al cometer faltas en sus tres lanzamientos.

Finalmente, en salto triple femenil Chantoba Bright terminó en la posición número 11 con un salto de 13.01 metros. El primer lugar fue para Alex Madlock, de Baylor, con 13.79; el segundo para Shardia Lawrence, de Kansas State, con 13.58; y el tercero para la saltadora independiente Veirshanie Latham con 13.51.