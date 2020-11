Podio extremo

Cortesía

Chihuahua– Con una extraordinaria capacidad y destreza sobre la pista, el piloto chihuahuense Jorge Rubalcava se adueñó del subcampeonato nacional de Motocross de la máxima categoría de expertos, en la final que se corrió el pasado fin de semana en Jalisco.

Sólo los mejores pilotos del país, luego de cinco fechas disputadas en el año, tuvieron derecho a protagonizar una épica batalla en la ‘RC#45 Park’, ubicada en Ciudad Guzmán a 100 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, en un escenario sin público por la contingencia sanitaria del Covid.

“Feliz y emocionado”, externó Rubalcava. “Excelente, ya por fin se concluye el campeonato después de un año inesperado y ya estoy listo para el siguiente porque ahí viene ya, el próximo mes de enero”.

Rubalcava, quien recién cumplió los 22 años, había demostrado su extraordinaria capacidad en la última fecha del calendario regular de este serial anual avalado por la Federación Mexicana de Motociclismo, por lo que confirmó su enorme talento al meterse en el podio en la máxima categoría de Expertos MX1 y con ello ascender de inmediato al segundo lugar general del ranking en este 2020, sólo detrás del campeón nacional, Félix López.

“El descanso me sentará bien, ya que ahorita ando lastimado desde hace mes y medio, pero ya con la finalización de la temporada me seguiré recuperando y espero sea rápidamente para estar en condiciones óptimas y sin molestias para el 2021, que promete grandes cosas”, declaró el motociclista.

Con una gran pasión por este deporte extremo, que práctica desde pequeño, y en el que se combinan la adrenalina y la velocidad, Jorge se ha enfocado los últimos años a participar en el extranjero con buenos resultados.

“En Estados Unidos, los entrenamientos de alto rendimiento me han servido para mejorar día a día, combinándolos con mis estudios; he podido participar en el AMA Supercross, en el que en algunas ocasiones he logrado meterme a las finales del ‘main event’ con los principales 40 pilotos del circuito”, sentenció.