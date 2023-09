Poder juarense a la Copa Tailandia de Muay Thai

Con altas expectativas, un trío de peleadores juarenses viajó ayer a la Ciudad de México para tomar parte hoy en la 11a edición de la Copa Tailandia de Muay Thai, dio a conocer Idelfonso Soberanes, entrenador de la academia Lumpinee.

Raúl Valdivieso, Ángel Vázquez Fermán y Jessie Vázquez son los tres fronterizos que buscarán agenciarse una faja nacional en esta competencia. A ellos los acompaña el campeón mundial Oliver Guerrero Enríquez, quien recibirá un reconocimiento de parte de las autoridades federales por el título que conquistó en Tailandia en marzo de este año.

“Esperamos salir con la mano en alto en las tres representaciones que vamos a tener, ya que los muchachos han tenido una preparación muy ardua, como siempre lo hemos hecho aquí en Lumpinee”, dijo Soberanes.

“Después de este nacional, primero Dios si quedamos como campeones, oficialmente quedaríamos como representantes de México para asistir a la Copa Tailanda 2024”, añadió Soberanes.

A pesar de que éste será su primer torneo nacional, Raúl Valdivieso comentó que se siente muy bien, tranquilo y sobre todo emocionado.

El peleador de 20 años competirá en la categoría Juvenil y recordó que desde hace cuatro años empezó a practicar esta disciplina.

“Tengo desde los 16 años, siempre me han gustado los deportes de contacto, más por hobby que por querer ser peleador, pero sí me gusta mucho entrenar, me gusta mucho el deporte. Es un deporte muy completo, donde metes codos, rodillas, patadas, boxeo, mucha inteligencia, estrategia. Esto va por Juárez y por mi familia”, dijo Valdivieso.

Ángel Nicolás Vázquez, también de 20 años de edad, ganó el título nacional hace un año y gracias a ese triunfo recibió la oportunidad de buscar en esta ocasión la faja en la división de los 69 kilogramos.

–¿Cómo te sientes con esta oportunidad?

“Tranquilo, gracias a todo el entrenamiento que hemos estado haciendo aquí con el profe. No voy nervioso porque sé que estoy bien preparado, pero siempre está esa cosquillita de saber que voy a pelear”, dijo el peleador juarense.

“Me siento listo, me siento preparado gracias a la preparación que tuvimos, me siento ya con ganas de estar arriba del ring”, señaló por su parte Jessie Vázquez, de 27 años de edad, y quien también ganó el título nacional el año pasado y eso le dio el pase automático al torneo de este 2023.

–¿Cómo fue tu preparación para este torneo?

“Dura, fue dura, hubo sudor, hubo sangre, hubo esfuerzo, muy, muy dura estuvo la preparación”, respondió Jessie, quien tiene cerca de 10 años en el muay thai.

–¿Por qué es importante para ti ganar la faja?

“La faja es muy importante porque simboliza un paso más para ganarnos el boleto al Mundial de Tailanda en el 2024 y poder pelear por una faja mundial”.

Conózcalos

Nombre: Raúl Osvaldo Valdivieso Calderón

Fecha de nac.: 13 de mayo del 2003

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.63 m

Peso: 62 kg

Nombre: Ángel Nicolás Vázquez Fermán

Fecha de nac.: 2 de diciembre de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 68 kg

Nombre: Jessie Vázquez

Fecha de nac.: 27 de agosto de 1996

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.67 m

Peso: 75 kg