Poder juarense

Encabezados por el seleccionado nacional Alejandro Esquivel, un grupo de cinco atletas juarenses regresó con medallas y trofeos del ‘México Open’ de kickboxing que se celebró a principios de este mes en Cancún, Quintana Roo.

“La noticia que tenemos muy buena para nosotros es que tenemos al seleccionado nacional, Alejandro Esquivel, que se va en noviembre al Mundial en Lisboa, Portugal”, informó el sensei Javier López, de la academia López Tae-ki-do.

Esquivel ya era poseedor del cinturón de campeón nacional y en Cancún obtuvo el título de campeón internacional, es decir, ahora tiene doble cinturón y con esas credenciales representará a México en Portugal.

“Para nosotros como academia, y como ciudad, es un orgullo presentar jóvenes de bien, jóvenes que están ahorita en la cumbre, como hay muchos, aquí hay mucho talento en Ciudad Juárez. Entonces es uno de los ejemplos que queremos poner aquí para Ciudad Juárez”, añadió López.

“Me fue bastante bien, quedé como campeón internacional. Peleé en otra categoría, unificaron la categoría en la que yo peleo y fue de -60 kg, normalmente peleo en 57, y pues me traje el cinturón”, compartió por su parte el campeón internacional Alejandro Esquivel.

“Muy contento porque ya lo teníamos pensado, habíamos estado entrenando bastante para poder conseguir este triunfo y pues se logró”, dijo Esquivel.

–¿Qué mensaje le das a los niños que entrenan aquí contigo?

“Simplemente que le sigan echando ganas, que si quieren algo o sueñan con algo todo es posible, nada más es no rendirse y seguir echándole ganas”, respondió el atleta de 20 años de edad.

Alondra Macías enfrentó en la pelea por el oro a una amiga de la Ciudad de México, el sentimiento de amistad se apoderó un poco de ella y al final se quedó con la medalla de plata.

“A ella la conocí en la concentración ahora en febrero, nos volvimos amigas y la verdad que sí fue algo difícil. Se llama Cristina y es de Ciudad de México. Al final nos abrazamos y todo, y pues sin rencores, la verdad nosotras estamos ahí para divertirnos y fue algo muy suave”, comentó Alondra.

A los siete años de edad, Mónica Holguín ya puede presumir que en esta competencia ganó el primer lugar en categorías especiales.

“Muy bien, pues fui a Cancún y pues me la pasé muy bien, lo más importante que me dijeron mis papás es que mi divierta, no importa si gane o pierda”, dijo Mónica, alumna de segundo grado en la Primaria Bucareli.

“En cuartetas me saqué el primer lugar y en puntos el tercero”, comentó por su parte Salvador Lara, de nueve años, y quien prefiere pelear que entrenar porque le parece más divertido.

Mateo Holguín, de 11 años, también regresó como ganador de su categoría oficial, 42 kg o menos, en la que está ranqueado a nivel nacional. Además, en este evento también peleó en una categoría mayor y se colocó en el medallero con la presea de bronce.

“Estuvo muy padre, la verdad es que había muchos niños muy buenos y me gustó aprender y verlos a ellos”, dijo Mateo, quien entrena artes marciales desde hace seis años y pasó a sexto año en la Primaria Bucareli.

Conózcalos

Nombre: Alejandro Esquivel

Fecha de nac.: 13 de abril de 2003

Lugar de nac.: Ciudad de México

Edad: 20 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 57 kg

Nombre: Alondra Macías

Fecha de nac.: 1 de septiembre de 2004

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 18 años

Estatura: 1.68 m

Peso: 55 kg

Nombre: Mónica Holguín

Fecha de nac.: 2 de diciembre de 2015

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 7 años

Estatura: 1.13 m

Peso: 19 kg

Nombre: Salvador Lara

Fecha de nac.: 8 de septiembre de 2013

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 9 años

Estatura: 1.36 m

Peso: 33 kg

Nombre: Mateo Holguín

Fecha de nac.: 29 de enero de 2012

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 11 años

Estatura: 1.48 m

Peso: 38.8 kg