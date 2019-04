Playoffs NBA definidos

MIAMI — El último equipo en clasificarse para los playoffs de la NBA fueron los Pistones de Detroit y como recompensa tendrán que enfrentarse a los Bucks de Milwaukee y su astro Giannis Antetokounmpo. El drama en la temporada regular se prolongó hasta el último momento y siete de los ocho cruces para los playoffs no se decidieron sino hasta la última noche. Tres de ellos, en el oeste de Estados Unidos, literalmente se decidieron en los últimos instantes. Los campeones Guerreros de Golden State intentarán capturar su cuarto título en cinco años, abriendo contra los Clippers de Los Ángeles. “No será tan fácil como la gente cree”, advirtió Kevin Durant de los Warriors. “Pero eso es lo bueno de los playoffs: No son fáciles”. Los partidos de la primera ronda en las ocho series se disputarán entre sábado y domingo. La segunda ronda no puede comenzar antes del 27 de abril, las finales de Conferencia no pueden empezar antes del 12 de mayo y la serie final de la NBA comenzará el 30 de mayo.





CONFERENCIA ESTE

El único duelo que estaba definido previo a la noche del miércoles era el de Boston (4) contra Indiana (5).

Los Bucks, el equipo con la mejor marca de la NBA, enfrentará a los Pistones.

Toronto (2) chocará ante Orlando (7).

Filadelfia (3) se las verá con Brooklyn (6).



CONFERENCIA OESTE

Golden State (1) se enfrentará con los Clippers (8).

Denver (2) se medirá con San Antonio (7), Portland (3) chocará con Oklahoma City (6) y Houston (4) encarará a Utah (5).

Es lo peor para Houston, que entró a la última jornada con esperanzas de quedar segundo, tercero o cuarto en el Oeste.

Los resultados implican que los Rockets, si le ganan al Jazz, probablemente se enfrentarán a los Warriors en la segunda ronda, y no en la final del Oeste. Ello quiere decir que no habrá una revancha de la serie final del Oeste del año pasado, en la que los Rockets se pusieron arriba 3-2 hasta que Chris Paul se lesionó y los Warriors avanzaron a la final de la NBA.