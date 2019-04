Playoffs a la vista

Una mirada a cómo se ven las cosas en el panorama de los playoffs de la NBA, quedando tan sólo cinco días en la temporada regular:



CONFERENCIA DEL ESTE

El Magic de Orlando ganó 20 de sus primeros 51 partidos.

Ahora han ganado 20 de sus 29 partidos desde entonces.

Aún no están adentro, pero el Magic está a punto de ponerle fin al más largo período sin poder calificar en los playoffs en la Conferencia del Este. La victoria de 149-113 de Orlando sobre Atlanta el viernes por la noche tuvo lugar al final de los partidos en casa de la temporada regular para el Magic. Cada año, desde el 2012, el último partido en casa ha sido la última oportunidad para que los fans del Magic puedan ver jugar a su club hasta el próximo otoño.

Esta vez, el Magic podría estar de vuelta en casa para el tercer partido de la primera ronda del Este.

“Creo que los fans son una gran parte de ello, pero definitivamente hemos estado jugando con un mayor propósito y con mayor balance en estas últimas cinco o seis semanas”, dijo el entrenador del Magic Steve Clifford.

Detroit cayó del sexto al octavo lugar después de perder ante Oklahoma City; el Magic pasó del octavo al sexto lugar después de haber vencido a los Halcones por su novena victoria consecutiva en casa. Brooklyn se quedó en el séptimo lugar (los Nets se vieron improductivos), Miami se quedó en el noveno lugar (después de perder en Minnesota) y Charlotte sigue en el 10mo lugar (incluso con una victoria).

Aún hay cinco equipos vivos que competirán por los últimos tres lugares, y curiosamente, cuatro de estos de hecho tienen el control de su propio destino. Miami aseguraría su entrada ganando sus últimos tres partidos. Orlando, Detroit y Brooklyn también entrarían si terminan ganando sus partidos de temporada regular –Orlando se enfrentará a Brooklyn hoy, y Brooklyn jugará con Miami el miércoles, la última noche de la temporada regular.

Charlotte sigue en la contienda, pero necesita de mucha ayuda.



CONFERENCIA DEL OESTE

Golden State está cerca de conseguir el primer sembrado. Denver dará comienzo a los playoffs en casa.

Aún no hay ni un solo sembrado asegurado en la Conferencia del Oeste, pero el panorama comienza a verse más claro. Golden State venció a Cleveland para reducir su número mágico por el primer sembrado del Oeste a uno, y la victoria de Denver sobre Portland aseguró que los Nuggets –actualmente en el segundo lugar de la conferencia– no podrán quedar más abajo del cuarto puesto, sin importar lo que pase de aquí al miércoles.

Los Warriors podrían asegurar el primer sembrado hoy en casa contra los Clippers de Los Angeles. Los Clippers siguen en el sexto lugar, incluso después de haber perdido el viernes ante los Lakers.



BRACKET ACTUAL

Los enfrentamientos de primera ronda si la temporada terminara el viernes…

Este: 1. Milwaukee contra 8. Detroit, 2. Toronto contra 7. Brooklyn, 3 Filadelfia contra 6. Orlando, 4. Boston contra 5. Indiana.

Oeste: 1. Golden State contra 8. San Antonio, 2 Denver contra 7. Oklahoma City, 3 Houston contra 6. Los Ángeles Clippers, 4. Portland contra 5. Utah.



NOTA DEL DÍA

Blake Griffin de Detroit encestó nueve disparos de tres puntos –combinados– en sus primeras dos temporadas completas de la NBA. Encestó nueve de estos el viernes en una derrota ante Oklahoma City.



CITA DEL DÍA

“Cuando se tiene una oportunidad de ganar un partido a estas alturas del año, yo no voy a cometer errores en ese partido”:

Entrenador de Orlando Steve Clifford, quien tenía en la cancha a sus titulares con una enorme ventaja en el último cuarto contra Atlanta por respeto a la habilidad de los Halcones para anotar grandes cantidades de puntos.