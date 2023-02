¡Play ball en el Regional!

Con la presencia del flamante lanzador Luis Fernando Miranda, el Torneo Regional Héctor ‘Toby’ Méndez de Beisbol 2023 de la Zona Uno arranca esta tarde con el encuentro entre la UACJ y Buitres, que jugarán a partir de las 2:00 pm en el Estadio Jaime Canales Lira.

El serpentinero sonorense regresará a esta frontera para marcar en la primera semana de actividades de este Regional y lo hará con el equipo de la UACJ, luego de que se realizara un sorteo para determinar a la novena con la que participará.

Miranda, nombrado pitcher del año en la temporada anterior de la Liga Mexicana del Pacífico, viene de participar con México y los Cañeros de Los Mochis en la Serie del Caribe 2023 Gran Caracas, que se desarrolló hace algunos días, del 2 al 10 de febrero, y en la que el combinado mexicano terminó como tercer lugar.

A pesar de que Luis Fernando no ha defendido la franela de Indios en los últimos dos Estatales (debido a su estatus como pelotero profesional), el sonorense no ha dejado de marcar en los Regionales de la Zona Uno y éste no será la excepción; tampoco se puede descartar su regreso a los Indios, por lo pronto sólo se sabe que la Liga Estatal de Beisbol permitirá a solamente a un pelotero profesional por equipo.

En la actividad del torneo local, este fin de semana sólo habrá dos partidos: el inaugural será precisamente el de la UACJ frente a los Buitres y el domingo jugará nuevamente la novena universitaria, pero ahora frente a Cielito Lindo en el Campo Imperial, después de la 1:30 pm.

El pasado miércoles se informó que la Zona Uno atendió la petición de la UACJ para adelantar algunos de sus partidos debido a que en marzo competirán también en la Universiada Estatal, por eso en este arranque del Regional sólo habrá dos encuentros programados, en ambos jugará el conjunto estudiantil.

Los seis equipos que competirán en el Regional son UACJ, Buitres, Cielito Lindo, Búhos, Deportivo Aifsa y Piratas.

PARA HOY

UACJ vs Buitres

Torneo Regional 2023

Jornada 1

Hora: 2:00 pm

Estadio Jaime Canales Lira

(Ciudad Juárez, Chih.)

Conózcalo…

Luis Fernando Miranda

Edad: 28 años

Fecha de nac: 5 de septiembre de 1994

Lugar de nac: Hermosillo, Sonora

Estatura: 1.82 m

Peso: 81 kg

Disciplina: Beisbol

Posición: Lanzador