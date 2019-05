Plateado debut

Un buen sabor de boca dejó a la artemarcialista Violeta Mendoza Corral su primera experiencia internacional, tras obtener el segundo lugar en el Campeonato Panamericano Amateur, que se realizó en Nasáu, Bahamas.

Con cinco años de practicar las artes marciales mixtas, la deportista juarense tuvo su primer roce competitivo fuera de territorio nacional, donde finalmente cayó ante una de sus compatriotas.

“Fue una gran experiencia, no fue el resultado que realmente esperaba, pero debo reconocer que fue una pelea muy dura, en la que trabajé las cosas que estuve haciendo en mis entrenamientos y sí creo que me faltaron algunas que no me hicieron ver bien ante el jueceo”, comentó la peleadora de 33 años.

Este evento panamericano significó el debut de Mendoza en el plano internacional, donde espera mantenerse. Antes de su intervención en la justa panamericana actuó en torneos nacionales, que fue donde consiguió su lugar, al obtener el primer puesto de su categoría (59 kilogramos).

“La pelea decisiva fue con una de mis compañeras, de México, realmente hubiera querido pelear con una rival de otro país, pero así se presentaron las cosas en esta experiencia nueva para mí”, dijo la combatiente en la división Gallo.

Para intervenir en el Campeonato Panamericano, la peleadora local realizó un macrociclo de preparación con entrenamientos fuertes en el aspecto físico, pero sin dejar fuera la parte técnica y de estrategia en combate.

“Ahora tengo en mente el mundial, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para calificar y poder asistir, creo que tengo las facultades para hacer un buen papel y seguir mejorando”, mencionó.

Actualmente, en el terreno amateur, Violeta tiene una marca de tres peleas ganadas y dos perdidas.

“La administración de la Selección Mexicana nos ayudó mucho, las personas que están a cargo hicieron un muy buen trabajo para que muchos de los deportistas de México estuviéramos aquí. Todo eso se vio reflejado en los resultados, ya que México se llevó el medallero”, expresó la combatiente que se agenció la presea de plata.