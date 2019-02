Planean ya contrato de Mahomes

Kansas City, Mo.- Los Jefes de Kansas City ya están planeando su futuro y están considerando contratar al mariscal Patrick Mahomes por un largo tiempo, aun cuando el Jugador Más Valioso de la NFL no será elegible para firmar una ampliación a su contrato después de la próxima temporada.

Bret Veach, el gerente general de los Jefes, comentó durante una entrevista sobre varias cosas que concedió el jueves, que algunas de las decisiones financieras que tomó durante la temporada baja anterior fueron hechas teniendo a Mahomes en mente, tal como la manera en que la franquicia estructuró los contratos y cómo solucionaron la agencia libre y el Draft.

“Estábamos preparados para los Patriotas, para tener éxito y para que fuera un mariscal de franquicia”, comentó Veach, “así que, este proceso de estructuración para los próximos tres, cuatro o cinco años empezó hace un año”.

En los siguientes 12 meses, los Jefes negociaron a su mariscal Alex Smith con Washington y le dieron el puesto a Mahomes, quien lanzó para más de 5 mil yardas además de 50 pases para anotación, logrando que el equipo obtuviera su tercer título consecutivo en el Oeste de la Conferencia Americana y participara en el partido de campeonato de la Conferencia.

Los Jefes perdieron en tiempo extra ante los Patriotas, una derrota que fue aún más frustrante por el hecho de que Kansas City perdió el volado y Mahomes nunca tuvo la oportunidad de tener el balón en la sesión extra.

Fuera del campo, Mahomes se ha convertido en uno de los más grandes astros de la NFL.

Con su corte de cabello al estilo Mohawk, su actitud seria y habilidad para cambiar un partido, Mahomes se convirtió en alguien famoso en la televisión al final de la temporada.

Su camiseta de la NFL es la octava más vendida y ha sido cortejado por un grupo de patrocinadores, además de que lidera las apuestas en Las Vegas que consideran a los Jefes como los favoritos para el Super Bowl de la próxima temporada.

Algunos sugieren que Mahomes podría finalmente firmar su primer contrato por 200 millones de dólares en la historia de la NFL cuando sea elegible para una ampliación a su contrato después de la próxima temporada.

“Incluso el año pasado, estuvimos haciendo planes juntos”, dijo Veach.

“Creo que tenemos una buena idea y todo lo que planeemos en cuanto a la estructura nos dará el suficiente espacio para seguir adelante”.

Aaron Rodgers, el mariscal de los Empacadores, estableció una pauta en el mercado con una ampliación a su contrato por cuatro años con valor de 134 millones de dólares durante la temporada baja pasada.





Hay que tener cuidado con el basquetbol

Un video de Mahomes en donde hace un hábil giro durante un partido de basquetbol se hizo viral en esta semana, Veach comentó que ya habló con el mariscal para que se cuide cuando esté fuera del campo de fútbol.

“Obviamente, hablamos tranquilamente”, dijo.

“El problema con Patrick es que hace todo a 100 millas por hora y es muy competitivo. Yo le dije “Oye, se están fracturando muchos tobillos por allí. No te rompas los tuyos” y él me respondió “No, no, ya lo entendí”.



Seguridad para el astro

Eric Berry apenas y jugó la temporada pasada debido a una misteriosa lesión en el talón, aunque estuvo en el campo durante el partido en donde se disputó el título de la Conferencia Americana.

Veach comentó que el profundo, que es el mejor pagado, iba a comentar con los médicos y el staff de entrenadores si se debe someter a una cirugía durante la temporada baja.

“Hay mucha información médica en las que estamos trabajando”, dijo. “Van a realizar todas las evaluaciones y exámenes durante la post-temporada y luego van a sentarse para trazar juntos un plan”.



Otros contratos

El tacle defensivo Chris Jones y el receptor abierto Tyreek Hill son elegibles para ampliaciones a sus contratos en esta temporada baja, Veach comentó que esas negociaciones podrían empezar durante el combinado de la NFL.

“Dialogamos mucho con sus agentes”, aseguró.

“Queremos que ellos estén aquí. Estoy seguro que ellos también quieren estar aquí y todos queremos que todo funcione”.



Apoyadores

Se espera que los Jefes cambien de una defensa de 3-4 a una de 4-3 bajo la dirección del nuevo coordinador Steve Spagnuolo y eso podría provocar importantes decisiones respecto al personal.

El veterano apoyador Justin Houston tiene el más grande tope salarial de los Jefes con 21.1 millones de dólares para la próxima temporada, mientras que el destacado acosador del mariscal Dee Ford podría ser un candidato para ser jugador de franquicia cuando ingrese a la agencia libre.

“En este momento tenemos un esquema diferente y este lunes empezamos el proceso de revisar la alineación, para darnos una idea de las fortalezas, debilidades y en dónde podemos mejorar”, dijo Veach.

“Dee es un jugador que ha hecho mucho por nosotros. Nos sentimos emocionados de poder traerlo de regreso”.



El futuro de Hunt

Veach le dio vueltas a la pregunta sobre si los Jefes contratarían al corredor de poder Kareem Hunt, a quien despidieron a la mitad de la temporada después que surgió un video en donde aparece pateando a una mujer en un hotel de Cleveland.

Hunt sigue en la lista de exenciones del comisionado, aunque otros equipos han expresado interés en el ex campeón de acarreos de la NFL.

“Esperamos que Kareen pueda dar los pasos necesarios para poner su vida en orden y hacer las cosas correctamente”, señaló Veach.

“Todo lo demás después de eso no es tan importante”.