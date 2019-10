Planea Federer jugar en Tokio 2020

Tokio.- Roger Federer anunció ayer que planea competir en los Juegos Olímpicos del año próximo en Tokio.

“A fin de cuentas, mi corazón decidió que me encantaría estar en los Juegos Olímpicos de nuevo”, dijo el suizo, quien acumula en su ilustre currículum cuatro participaciones olímpicas.

Federer hizo el anuncio en Tokio, durante un partido de exhibición para el fabricante japonés de su uniforme.

El laureado tenista cumplirá 39 años poco después de los Juegos Olímpicos, y había planeado su calendario sólo hasta Wimbledon, que termina dos semanas antes de Tokio 2020. Con su declaración se disipa la incertidumbre sobre si buscaría jugar en Tokio

El suizo requerirá una exención para participar como invitado, dado que no ha jugado en partidos de Copa Davis para ser elegible.

Federer ganó el oro en dobles para Suiza con Stan Wawrinka en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la plata en sencillos en Londres 2012, donde la actividad se realizó precisamente en Wimbledon.

No participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por lesión.



… y se descarta Andy Ruiz

Ciudad de México.- Andy Ruiz no acudirá a Tokio 2020, así lo declaró el mismo boxeador, quien siente le quitaría oportunidad a los jóvenes para cumplir un sueño.

“No es para mí (Tokio), el boxeo profesional es donde estoy. Mejor le doy chance a otros niños que tienen ese sueño de ir a los Juegos Olímpicos”, dijo el pugilista a ESPN.

Hace una semana Ruiz publicó en Twitter su deseo de acudir a la cita japonesa, pero luego lo borró.

El boxeador también mandó un mensaje a sus detractores sobre su pelea del 7 de diciembre, donde le dará la revancha a Anthony Joshua por los cetros de pesos pesados.

“Van a creer en diciembre cuando gane. Siempre las personas van a hablar esto (que puede perder ante Joshua). Pero yo tengo fe en que vamos a ganar y callar más bocas”, dijo.