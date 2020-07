PJ Chick In Black, una yegua imponente

Tomada de Internet

Ganadora en abril de 2012 del New Mexico Spring Futurity (G2) en Sunland Park Racetrack y dos meses después del Ruidoso Futurity (G1) con bolsa de 600 mil dólares en el hipódromo Ruidoso Downs, PJ Chick In Black no encajaba con la imagen diminuta y delicada que generalmente se tiene de una yegua.

Sorprendente en apariencia e imponente con 1.65 m de la cruz al suelo, PJ Chick In Black fue una de las mejores dosañeras en 2012, que estuvo cerca de pasar una fuerte tragedia ese año y después de su retiro mantuvo su excelencia en el ámbito de la crianza.

PJ Chick In Black fue engendrada por Desirio de la yegua Eddie Jym de Corona Cocktail, según escribe Martha Claussen en stallionesearch.com, sitio especializado en caballos de carreras. Criada por Fredda Draper, nació el 26 de enero de 2010.

Propiedad de la Sra. Draper y Dennis Bowen, el fallecido Carl Draper entrenó a la potra marrón en sus primeras cuatro aperturas. PJ Chick In Black acumuló cuatro victorias consecutivas, incluida la final del New Mexico Spring Futurity (G2) en Sunland Park el 8 de abril de 2012 y el Ruidoso Futurity (G1) dos meses después.

Después del Ruidoso Futurity, fue vendida a Jack Smith Farms, Susan Taylor y Bowen. Jack Smith era un granjero exitoso en Ontario, Canadá, pero nunca había tenido un caballo de carreras. El jinete veterano John Stinebaugh se hizo cargo de las tareas de entrenamiento.

Taylor nunca olvidará la prueba para el All American Futurity del 17 de agosto. Había ponderado a la potra y se quedó detrás de la puerta de salida cuando comenzó la carrera.

“Podría ponerse un poco salvaje en su puesto; tuvimos que rellenarlo bastante bien con esteras, ya que ella desataría algunas patadas poderosas”, recordó Taylor. “Pero en la pista, ella era muy buena. ¡No pude ver la carrera, pero supe muy pronto lo rápido que había corrido!”.

Stinebaugh sabía que la potra invicta era talentosa y rápida, pero incluso él estuvo impresionado por su actuación. Ella ganó su prueba por cinco cuerpos y tres cuartos de diferencia en :21.081 segundos. Fue el tiempo más rápido del día y de las 26 pruebas que se dirigieron a la carrera más prestigiosa en la industria de las carreras de cuartos de milla.

Esgar Ramírez, probablemente uno de los jinetes más subestimados en el circuito de Nuevo México/Texas estuvo a bordo en la sorprendente victoria durante las pruebas para el All American Futurity.

“Ella era una potra muy especial con mucho corazón”, dijo Ramírez. “Cuando los propietarios creen en mí y me permiten montar estos grandes caballos, ¡significa mucho!”

Pero la racha de cinco victorias consecutivas se detuvo en la final del All American Futurity, con bolsa de 2.64 millones de dólares, donde terminó en sexto lugar.

“Había tanta presión ya que ella era la clasificada más rápida”, dijo Taylor. “Fue un día difícil para nosotros.”

Cerca de la tragedia

PJ Chick In Black recibió el resto del año libre y volvió a la acción en Sunland Park el 8 de marzo de 2013, con un triunfo en su prueba para el West Texas Derby con bolsa de 203 mil 148 dólares.

Al igual que con todos los grandes caballos de carreras, hay desafíos y el sangrado era un problema continuo para PJ Chick In Black.

“En su prueba para el Ruidoso Derby ella sangró horriblemente”, dijo Stinebaugh. “La industria continúa quitando medicamentos que ayudarán y protegerán a los caballos, así que trabajé con una farmacia compuesta. Le administramos un medicamento completamente natural para alejar la sangre de sus pulmones y corazón. Funcionó y no sangraba, pero una mala prueba casi me cuesta mi carrera”.

Después de calificar para el Rainbow Derby, sus conexiones comenzaron a enviarla a Weatherford, Texas para recibir terapia en una cámara hiperbárica. Durante el envío entre Texas y Ruidoso, sucedió lo impensable. En medio de una fuerte tormenta eléctrica y condiciones resbaladizas en la autopista I-20, ocurrió un accidente y el remolque con PJ Chick In Black y otro caballo se volcó. Ambos caballos estaban boca arriba antes de que llegara la ayuda.

“Recuerdo recibir la llamada de mi mozo que apenas podía hablar”, dijo Stinebaugh. “Pensó que ella no podría sobrevivir, y no podía creer lo que me estaba contando sobre el accidente. Todas las alfombrillas y las virutas la habían protegido de alguna manera e, increíblemente, tenía heridas leves. Afortunadamente, el otro caballo también estuvo bien”.

Luego en agosto corrió las pruebas para el All American Derby, pero no calificó.

Su carrera deportiva terminó el 7 de diciembre de 2013 en Sunland Park, donde corrió en el Jess Burner Memorial Handicap (G1). PJ Chick In Black se retiró con un récord de ocho victorias en 14 salidas y ganancias por 652 mil 81 dólares.