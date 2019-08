Pieza clave en la tribu

Distinguido por los Indios de Ciudad Juárez como el ‘jugador más destacado’ por tercera semana consecutiva, James Cubillos ha demostrado ser una pieza fundamental para la novena fronteriza, específicamente en la caja de bateo, ya que cuando se para ahí, los imparables son una garantía.

Hoy se reanudará la serie de playoffs entre Indios y los Dorados en la capital del estado con el tercer juego por el pase a las semifinales del Campeonato Estatal.

Los Indios intentarán mantener la racha de 12 triunfos para barrer al conjunto de Chihuahua, ganan la serie 2-0 y Cubillos estará ahí para aportar con su oportuno bateo.

Su actuación en los primeros dos juegos de playoffs contra la 'División del Norte' fue determinante para que la tribu continuara con ese espectáculo ofensivo que ha desenvuelto en los últimos encuentros y mantenga vigente la citada seguidilla.

“Éste es un gran equipo, muy fuerte. Creo que puede llegar a ser campeón y ojalá lo logremos”, fueron las palabras de ‘Jimmy’ Cubillos, quien juega su primera temporada con los teporacas.

El jardinero central en este arranque de postemporada logró anotar seis carreras, produjo la misma cantidad, conectó un cuadrangular, dio cuatro imparables, sumó dos dobles, recibió tres bases por bola y robó dos colchonetas.

“Sentí como si fuera cualquier otro juego, muy relajado y se dieron los resultados. Sólo hago mi trabajo, trato de ayudar al equipo para ganar y salir con la victoria”, comentó el toletero que lleva como segundo nombre el apellido de Cal Ripken, el retirado ‘Caballo de Hierro’ de los Orioles de Baltimore, sobre su actuación contra Dorados.

James Ripken recalcó que éste es un buen equipo y por ende cualquiera podría tener buenos números, incluso los que él ha logrado en este campeonato.

“Tenemos un muy buen equipo y todos pueden lograr lo que estoy haciendo. Las oportunidades se me han presentado y gracias a Dios las cosas han salido bien”, expresó.

‘Jimmy’ también habló sobre la afición de los Indios, un impulso importante que puede influir en la consecución del campeonato.

“Aquí en este estadio la porra es muy grande, siempre está aquí a todo lo que da. Si seguimos así con el equipo que tenemos podemos llegar a ser campeones”, dijo el pelotero fronterizo.

El beisbolista sabe que se ha presentado una gran oportunidad para terminar con la serie contra Chihuahua este fin de semana, pues son dos juegos de ventaja, aunque está consciente que el rival aún es peligroso y muy fuerte.

“Si seguimos con ese buen beisbol e inteligente hay una oportunidad (de terminar la serie este fin de semana). Pero ellos son un equipo bueno, no por nada están en los playoffs, ellos también pueden salir adelante”, declaró.

Su compromiso con el equipo es tanto que incluso toma algunas lecciones de español, pues aún no domina por completo el idioma, situación que ha conllevado pequeñas complicaciones en la comunicación.

“Veo algunos videos por las mañanas para tomar clases. También cuando vengo a Juárez lo practico un poco, en casa mis papás son mexicanos y también hablan español”.

Por último, el toletero fronterizo expresó lo que pra él significa jugar con la camisola de los Indios de Juárez.

“Estoy agradecido de jugar en Ciudad Juárez, muy cerca de casa (El Paso, Texas), pero siento que esta es mi segunda casa”, expresó.

El partido iniciará en punto de las 19:30 horas, al igual que el cuarto juego este viernes. En caso de ser necesario se jugará un quinto duelo el sábado en el mismo horario.