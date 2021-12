Pierden Mineras en tiempo extra frente a Blazers

Ciudad Juárez.— Por segunda ocasión consecutiva, las Mineras de UTEP tuvieron que recurrir al tiempo extra para definir al equipo ganador del partido, pero en esta ocasión no corrieron con suerte y perdieron ante las Blazers de la Universidad de Alabama en Birmingham, 76-74, en el primer juego de la Conferencia USA, la noche de este jueves en el Don Haskins Center.

Las Blazers (8-4, 1-0 C-USA) terminaron con un porcentaje de efectividad de 60.4 por ciento (29-48) en tiros de campo, incluidos 7 de 12 desde el centro. Las Mineras (8-3, 0-1 C-USA) encestaron el 32 por ciento (25-73) de tiros de campo.

UTEP estuvo en desventaja la mayor parte del juego, 38:05 minutos para ser exactos, y estuvo debajo hasta por ocho puntos. Pero las paseñas, como ya es costumbre, no dejaron de pelear.

“Estoy realmente orgulloso de nuestro equipo, estuvimos atrás la mayor parte de la noche”, dijo el entrenador en jefe de UTEP, Kevin Baker. “Realmente no estoy decepcionado, jugamos lo suficientemente bien como para ganar. Perdimos el juego en los primeros cinco minutos. No protegimos a nadie en los primeros cinco minutos. Pero una vez que nos acomodamos, estuvimos muy bien el resto de la noche. Vamos a crecer a partir de esto y seremos mejores. La Conferencia USA no es una broma, todos los partidos serán como este y así debería ser.”

Cuatro Mineras anotaron cifras dobles, lideradas por los 17 puntos de Destiny Thurman (7-14 tiros de campo) con un par de robos y dos asistencias. La juarense Katia Gallegos anotó 14 puntos, tres asistencias y dos robos, el máximo del equipo, mientras que Teal Battle y Elina Arike anotaron 12 puntos cada una. Arike agregó nueve rebotes (ocho en ofensiva), el máximo del equipo. Battle agregó dos robos y cuatro rebotes.

Este sábado las Mineras vuelven a la duela del Don Haskins Center para enfrentar a las Lady Raiders de Middle Tennessee a partir de la 1:00 p.m.