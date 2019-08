Pierden Jets a Williamson toda la temporada

Nueva York.- Los Jets de Nueva York perdieron a su mejor apoyador, Avery Williamson, por el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla.

Williamson sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el jueves en el segundo cuarto de la victoria de 22-10 en Atlanta, declaró a The Associated Press una persona familiarizada con la naturaleza de la lesión.

Una resonancia magnética ayer reveló la naturaleza y gravedad de la lesión, según la fuente, que habló con la AP en condición de anonimato porque el equipo no hizo un anuncio.

NFL Network fue el primer medio en informar la fractura de Williamson.

Williamson, una de las piezas clave en la defensa de los Jets, aún estaba en el juego cuando quedaban 3:52 minutos en la primera mitad principalmente con suplentes, cuando el esquinero Tevaughn Campbell se lanzó por un pase de Matt Ryan a Brian Hill en la zona de anotación y golpeó la rodilla del apoyador.

Williamson tardó en levantarse y luego permaneció sobre una rodilla mientras los médicos lo atendían. Lentamente se puso de pie y caminó fuera del terreno de juego hacia el vestuario.

Williamson lideró a los Jets con 159 tacleadas totales en su primer año en Nueva York, luego de firmar como agente libre tras cuatro temporadas en Tennessee. También tuvo tres capturas de mariscal, una intercepción, dos balones sueltos forzados y uno recuperado la campaña anterior.