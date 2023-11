Pierden el rumbo

En el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, los Bravos de Juárez han ido de más a menos en una caída libre que parece no pueden frenar, pues luego de un inicio de ensueño, invictos en las primeras cinco jornadas con triunfos sobre América, Toluca y Pumas, y empates ante Tigres y Chivas, el equipo juarense empezó a desinflarse al tal grado que en los últimos 11 partidos ha conseguido apenas dos victorias por un empate y ocho derrotas, es decir, en dicho lapso ha cosechado solamente siete de 33 puntos posibles.

Diego Mejía, entrenador de los Bravos, dijo el domingo por la noche estar avergonzado con la afición y con todos los que aman a este club y se comprometió a que él no dejará de esforzarse hasta, si le dan todavía la oportunidad de estar en la dirección técnica el próximo domingo cuando visiten a los Panzas Verdes de León, que los jugadores muestren amor propio y vayan por el resultado.

“La verdad que es muy difícil hablar de esto, pero primero es pedir una disculpa a la afición y a todos los que sentimos amor por estos colores”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Ubicados en el lugar número 14 de la tabla general con 18 puntos, matemáticamente el equipo juarense todavía tiene posibilidades de meterse entre los 10 primeros y alcanzar un lugar en el play-in, pero para lograrlo además de ganarle a León necesitarán varias combinaciones de resultados.

“Siempre intentaré luchar para que la afición tenga una alegría como lo habíamos hecho en un principio, y si tengo la posibilidad de estar en León daré lo máximo de mí, intentaré inculcar eso en los jugadores, que tengan ese amor propio para ir y conseguir ese resultado, es que es dificilísimo hablar en esta situación, pero siento una vergüenza terrible con la afición y con toda la gente que quiere a este equipo”, añadió el entrenador oriundo de Querétaro y de 40 años de edad.

Ante los reclamos de la afición, Mejía comentó que están en todo su derecho de decir lo que quieran y al mismo tiempo señaló que el equipo está muy golpeado anímicamente, con una desconfianza terrible dentro del grupo.

“La verdad que es de analizar, esta pregunta me la he hecho yo muchísimas veces: en qué momento el grupo dejó de creer en él, porque va más allá de aspectos futbolísticos, esto es de amor propio, de luchar, de no dejarte ganar, la verdad que habría que hacer un análisis bien bien profundo sobre esto porque no somos ni cerca el equipo que mostramos las primeras jornadas, no somos ni cerca el equipo que hasta el juego con Mazatlán había mostrado ser un equipo que podía ganar o perder, pero que siempre iba a dar combate y que siempre iba a demostrarle a la afición que los representamos dignamente”.

Bravos en el Apertura 2023

Jornada 1, 30 de junio

América 1, Bravos 2

Jornada 2, 8 de julio

Bravos 1, Tigres 1

Jornada 3, 16 de julio

Toluca 2, Bravos 4

Jornada 4, 18 de agosto

Bravos 1, Chivas 1

Jornada 5, 22 de agosto

Bravos 4, Pumas 1

Jornada 6, 25 de agosto

Puebla 1, Bravos 0

Jornada 7, 1 de septiembre

Bravos 3, Mazatlán 1

Jornada 8, 16 de septiembre

Necaxa 1, Bravos 1

Jornada 9, 22 de septiembre

Bravos 1, Atlas 2

Jornada 10, 29 de septiembre

Tijuana 5, Bravos 1

Jornada 12, 7 de octubre

Monterrey 3, Bravos 1

Jornada 13, 20 de octubre

Bravos 0, Pachuca 1

Jornada 11, 25 de octubre

Bravos 3, San Luis 2

Jornada 14, 29 de octubre

Santos 5, Bravos 1

Jornada 15, 1 de noviembre

Cruz Azul 2, Bravos 0

Jornada 16, 5 de noviembre

Bravos 0, Querétaro 3

Jornada 17, 12 de noviembre

León vs Bravos

Saldo: 5 ganados, 3 empatados, 8 perdidos, 23 goles a favor, 32 goles en contra, 18 puntos

Así lo dijo

“La verdad que es muy difícil hablar de esto, pero primero es pedir una disculpa a la afición y a todos los que sentimos amor por estos colores”

Diego Mejía, entrenador de Bravos