Pierden el miedo a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La Concacaf le perdió el miedo a la Selección Mexicana.

A cuatro días del debut del Tricolor en la Copa Oro, dos referentes del futbol centroamericano, el ex seleccionado costarricense Hernán Medford y el técnico hondureño Ramón Maradiaga, coinciden en que al Tri aún se le respeta, pero ya nadie tiembla.

PUBLICIDAD

"Lo que se ha quitado es el miedo, es muy diferente al respeto, porque hay jugadores que cuando uno los ve en el Azteca juegan y se sueltan, y ese miedo no hay tanto, pero el respeto se le va a seguir teniendo, es uno de los grandes del área por más que esté pasando situaciones difíciles. Tal vez ya no es el único gigante, hoy habría que sumar a Estados Unidos y Canadá", dijo Medford a CANCHA.

Artífice del Aztecazo en 2001, el ex goleador tico considera que al Tri le afecta la poca actividad de sus futbolistas en Europa así como una Liga MX en la que grandes extranjeros bloquean las plazas.

"No se hace nada por exportar jugadores y terminan estando en la banca o jugando muy pocos minutos, hay muy pocos mexicanos que se han consolidado en los últimos diez años.

"Hace diez años, cuando era la Copa Oro todo mundo hacía una encuesta y México se llevaba el trofeo antes de jugar, pero hoy está complicado", expresó.

Maradiaga, quien como DT de Honduras le pegó al Tri en dos Eliminatorias Mundialistas (rumbo a 1998 y 2002), considera que la exportación de futbolistas acortó las distancias.

"Ya hay jugadores que han traspasado las fronteras de cada país para militar en escenarios mejores y con contrincantes de mayor nivel, entonces pienso que el respeto se le tiene a México como a Canadá y Estados Unidos, que están en el top de Concacaf, pero temor a ninguno", dijo el DT catracho.

Apenas en marzo, la Selección de Jamaica empató 2-2 en el Azteca, en la Nations League, con un equipo conformado por elementos que militan en Inglaterra.

"Todos esos países (de menor jerarquía) han evolucionado. Haití tiene jugadores en Francia, en la Primera o Segunda División, pero los tiene, y cuando vienen acá saben que no tienen nada de qué asustarse, simplemente apelar a la parte futbolística para sacar los resultados", sentenció Maradiaga.

Muestra el Tri estancamiento

El antes llamado gigante de la Concacaf ahora está estancado, a juicio del técnico hondureño Ramón Maradiaga.

"México debe tener mucho cuidado porque los demás países saben que ellos (los mexicanos) están en un estancamiento, que tarde o temprano podrán despertar, pero deben darse cuenta que ahora el futbol no es simplemente que con la camisa ya se gana.

"Así lo he visto (estancado). En una Eliminatoria me preguntaron por lo mismo, que México viene luchando por un quinto partido, y ese quinto partido ya lo ha hecho Costa Rica, ya lo ha hecho Estados Unidos, es simplemente cuestión de trabajo y que los jugadores se den cuenta que en la competencia no se puede subestimar a nadie", dijo Maradiaga al medio nacional Cancha.

La Copa Oro 2023 desafía al Tricolor.

"México está muy por encima en lo económico e infraestructura, pero futbolísticamente se ha nivelado", comentó "Primitivo".

El ex seleccionado costarricense Hernán Medford jugó para clubes como Pachuca, León y Necaxa. Dijo que en Centroamérica aún se le envidia a la Liga MX por su poderío económico y los estadios llenos, mas lamentó la extinción del ascenso.

"Que México tenga un campeonato así lo hace lamentable. Es un país muy respetado a nivel mundial y obviamente hemos visto la cantidad de jugadores extranjeros que van a México a jugar, que ganan bien, muchos de ellos juegan en sus Selecciones y que la Liga mexicana no tenga ascenso y descenso relaja un poco, yo lo veo como inaudito, de Estados Unidos uno lo entiende, pero aquí es raro que México no tenga ascenso y descenso, eso quita un poco la competencia", comentó.

Pasajes de dolor

Aztecazo (2001)

México 1-2 Costa Rica

Eliminatoria Mundialista rumbo a 2002

Hernán Medford anotó el gol del "Aztecazo", episodio con el que se le conoce a la primera derrota de México en un partido de Eliminatoria Mundialista en el Estadio Azteca. El "Pelícano" marcó el 2-1 aquel 16 de junio de 2001, caída que habría de acelerar el cese del técnico Enrique Meza.

Segundo Aztecazo (2013)

México 1-2 Honduras

Eliminatoria Mundialista rumbo a 2014

El segundo y último Aztecazo de la historia le costó el puesto a José Manuel de la Torre. El 6 de septiembre de 2013, Honduras remontó en el juego contra el Tri en el Azteca, un 2-1 que dejó a México al borde de la eliminación rumbo al Mundial de Brasil.

Gracias a EU (2013)

Costa Rica 2-1 México

Eliminatoria Mundialista rumbo a 2014

Costa Rica estaba decidida a echar al Tri del Mundial. Los ticos se impusieron 2-1 aquel 15 de octubre de 2013, pero gracias al gol de Graham Zusi en la victoria de los estadounidenses contra Panamá, México clasificó de milagro al Repechaje.

El gran 'robo' (2015)

México 2-1 Panamá

Copa Oro 2015

Panamá acusó robo de la Concacaf, después de ser obligada a continuar el partido en el que el arbitraje benefició a México con un penal inexistente y con una polémica expulsión a Luis Tejada. El Tricolor avanzó a la Semifinal, pero de la forma más vergonzosa.

Reggae en Copa Oro (2017)

México 0-1 Jamaica

Copa Oro 2017

La afición mexicana incluso agredió a Juan Carlos Osorio en el Rose Bowl, luego de que México perdiera en Semifinales de la Copa Oro, 1-0 contra Jamaica, y con el dolor por la eliminación reciente en Copa Confederaciones y el 7-0 de Chile en 2016.

EU campeón Copa Oro (2021)

Estados Unidos 1-0 México

Copa Oro 2021

Con un plantel "C", Estados Unidos ganó la Copa Oro 2021 frente a México "B", 1-0. Fue el segundo título de los estadounidenses a costa del Tri en apenas un mes, toda vez que ya se habían coronado en la Nations League, 3-2, partido en el que ambos usaron a sus figuras.

Inicia la pesadilla (2023)

México 2-2 Jamaica

Nations League 2022-23

Diego Cocca cavó su tumba desde que México empató 2-2 contra Jamaica en el Estadio Azteca, apenas el pasado 26 de marzo. El resultado afectó en demasía porque el Tri fue el peor clasificado al Final Four y se topó en Semifinales contra el mejor, Estados Unidos.