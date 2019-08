Pierden a Sale

Boston.- El zurdo de los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, recibe tratamiento por una inflamación en el codo que lo mantendrá fuera de acción el resto de la temporada regular, otro golpe para los campeones defensores de la Serie Mundial cuyas esperanzas de postemporada parecen desvanecerse.

El reconocido ortopedista, el doctor James Andrews, le aplicó ayer a Sale una inyección de plasma enriquecido con leucocitos y dijo que será reevaluado en seis semanas.

Más allá de la frustrante temporada, el tratamiento podría resultar en buenas noticias para el equipo, que temía que Sale requiriera de cirugía Tommy John, un procedimiento que posiblemente lo ausentaría de toda la próxima campaña.

Boston tuvo día libre ayer y se ubicaba seis juegos y medio detrás en la disputa por un lugar como comodín.

Sale, de 30 años, venía de dos sólidas aperturas en las que se combinó para ponchar a 25 enemigos –incluido el 2 mil de su carrera– y permitió sólo tres carreras en 14 innings y dos tercios.

Sale, siete veces elegido al Juego de Estrellas en su 10ma temporada, fue el lanzador que más rápido alcanzó los 2 mil ponches en la historia de las Grandes Ligas.

La temporada anterior, Sale batalló con dolores en el hombro luego de la pausa del Juego de Estrellas, que lo limitaron a 29 entradas.

También tuvo acción limitada en la postemporada, pero cerró la Serie Mundial ponchando al entonces torpedero de los Dodgers de Los Ángeles, Manny Machado, para asegurar el cuarto título de Boston en 15 temporadas.

En marzo pasado Sale firmó un contrato por seis años y 160 millones de dólares, que incluye 50 millones en pagos diferidos.

Sale ingresó a la lista de lesionados el sábado, cuatro días después de medirse ante los Indios de Cleveland. En caso de no volver a lanzar esta campaña, terminará con foja de 6-11 y 4.40 de efectividad –ambas cifras las peores de su carrera por amplio margen.



Nacionales planean activar a Scherzer el jueves

Pittsburgh, Pennsylvania.- El as de los Nacionales de Washington Max Scherzer tiene previsto salir el jueves de la lista de lesionados para abrir el duelo en contra de Pittsburgh.

El tres veces ganador del premio Cy Young realizó ayer una sesión de bullpen. Con una gran sonrisa, Scherzer caminó frente a un grupo de reporteros y les dijo: “Nos vemos el jueves”.

Scherzer ha estado en la lista de lesionados durante buena parte de las últimas seis semanas debido a una molestia en la espalda. Su única apertura durante ese lapso fue el 25 de julio, cuando permitió tres carreras en cinco entradas y se fue sin decisión ante Colorado.

El derecho tiene foja de 9-5 con 2.41 de efectividad en 20 salidas. Sus 12.7 ponches por cada nueve entradas son la cifra más alta de la Liga Nacional.



Dan Mellizos luz verde a Cruz

Minneapolis, Minnesota.- El toletero dominicano de los Mellizos de Minnesota, Nelson Cruz, fue reactivado ayer de la lista de lesionados después de su estancia mínima por 10 días y continuará jugando con una ruptura en el tendón de la muñeca izquierda.

Cruz sufrió la lesión el 8 de agosto, y los Mellizos temían que su ausencia fuera prolongada. Pero el equipo se enteró posteriormente de que el toletero podía seguir jugando a pesar de la dolencia. El dominicano le comentó al equipo que no sufre de dolores.

“Ni siquiera hemos tenido algún tipo de discusión sobre incomodidad, sobre algún malestar relacionado con su muñeca” , dijo el manager Rocco Baldelli. “Al parecer esta en excelente forma. Está listo para jugar. Lo ha dejado muy claro”.

Cruz, de 39 años, batea para .294 con 32 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas con Minnesota, líder de la División Central de la Liga Americana.

Los Mellizos enviaron al relevista derecho Zack Littell a la sucursal Triple-A Rochester para hacerle espacio a Cruz en el roster.