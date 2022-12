Pierde su argolla matrimonial en pleno Mundial

Next

Next

Doha.- La veracruzana Aurora Andrade no sabe si reír o llorar. En abril pasado se casó y su pareja decidió que la Luna de Miel la harían en el Mundial de Qatar 2022, pero en el último día sucedió algo trágico: perdió la argolla de matrimonio.





La aficionada mexicana confesó que no sabe si el anillo se perdió cuando fueron al Fan Fest o en el Daydream Festival o en el departamento donde se hospedaron, por lo que pidió a la comunidad tricolor que le ayuden a encontrar la argolla, incluso, hasta ofreció una recompensa.





"Andaba de Luna de Miel en el Mundial, no sé si reír o llorar, pero, pues perdí mi anillo en el último día. Fui al Fan Fest y al Daydream el 1 de diciembre y de ahí a mi departamento, que era el i4 v2 01 del que le llamaban 'Infonavit', y pues ese día no sé bien dónde desapareció o qué onda", contó Aurora, quien llegó el viernes a la Ciudad de México junto con su esposo Francisco.





"Es una argolla de tres oros que tiene grabado en el interior 'Taps', y la verdad no es que tenga mucho qué ofrecer, pero sí habría alguna gratificación a quien me la traiga a México, yo pagó el envío o lo que sea, pero sé que me pueden ayudar a buscarla muchos de los que siguen en Doha", agregó.





Aurora dijo que le están ayudando amigos que siguen en Qatar a preguntar en objetos perdidos si alguien lo ha entregado, y pidió que, si alguien sabe algo, la contacte en su IG auroxartstudio.