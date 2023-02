Piden canadienses condiciones salariales igualitarias

Ciudad de México.- La Selección Femenil de Canadá protestó de manera pública por el recorte presupuestal al proyecto de mujeres por parte de la Federación de su país.

El representativo de la Hoja de Maple portó playeras rojas con la leyenda "Enough is enough (Ya basta)", previo al duelo que sostuvieron con Estados Unidos en el minitorneo She Believes Cup.

El conjunto estadounidense también se sumó a la protesta, abrazadas en el centro de la cancha.

El viernes pasado, el cuadro canadiense se negó a participar en la octava edición del torneo, las jugadoras se declararon en huelga buscando la igualdad salarial, respecto a su contraparte varonil, buscando un incremento en el presupuesto.

Después de que hubo un fuerte llamado de atención de parte de la Federación, el conjunto femenil dio marcha atrás, cuando les indicaron que serían sancionadas deportiva y económicamente si se negaban a jugar la Copa.

El partido finalizó 2-0 a favor de las estadounidenses, gracias al doblete de Mallory Swanson al minuto 7 y 34'.