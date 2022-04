Pide 'Tata' a Flores decidir: México o Canadá

Ciudad de México— El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, lamentó que el futbolista Marcelo Flores aún no se defina entre representar al Tricolor o a Canadá y que su decisión pueda supeditarse a quien le ofrezca ir al Mundial.

"Parece, por supuesto, que no lo tiene definido, eso no es bueno y tampoco es buena la especulación de que jugará por la Selección que lo lleve al Mundial.

"Me parece que primero debe consolidarse, tener claro en su cabeza para qué Selección quiere él jugar y evidentemente no especular respecto a que jugará para alguna Selección que lo lleve al Mundial. Hoy en día es muy difícil decir cuáles son las posibilidades de ir al Mundial para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a cuál seleccionado le garantiza un Mundial", expresó en videoconferencia, de cara al juego contra Guatemala.

El "Tata" descartó que sea el Tricolor el que deba convencer al futbolista.

"Nosotros no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas, son ellos los que tienen que ofrecer, el aspecto futbolístico y ganas de pertenecer. Si no tienen ganas y abren el abanico a dos o tres Selecciones, no tiene sentido, son los futbolistas los que tienen que ofrecer cosas poniéndose la camiseta y representándola, sobre todo con convicción", mencionó.

En la actual convocatoria hay jugadores con doble nacionalidad, como Jonathan Gómez y David Ochoa. En este proceso también han sido probados Efraín Flores y Julián Araujo.

"Hay un departamento que trabaja sobre todo con los chicos que están afuera: Jonathan. David, Efraín, Marcelo mismo, Julián, hemos acompañado este tipo de situaciones, pero después en definitiva la decisión es de los futbolistas.

"Ojalá Jonathan lo disfrute, valore la convocatoria, la estadía con sus compañeros, cuerpo técnico. Si llega a jugar, aprovechar esos minutos, mostrarse y tener ilusión. Cuando un futbolista no tiene ilusión de jugar con esa camiseta es poco lo que los demás pueden hacer", expresó.

Así como estos seleccionados buscan abrirse las puertas, hay otros que se empeñan en regresar, como Carlos Salcedo, debido a su indisciplina durante la Copa Oro.

"Probablemente con Carlos hablemos mucho más ahora que en la época en la que era habitualmente convocado. Él hizo lo que tenía qué hacer respecto a una situación vivida en el verano pasado. Su convocatoria o no entra dentro del terreno estrictamente futbolístico.

"Lo que sucedió es un hecho que está olvidado, como lo expresé, la puerta a otros futbolistas él fue el único responsable de abrirla, los que empezaron a venir por estricta responsabilidad de él también merecen nuestro respeto", comentó Martino.

Instó a las diferentes autoridades deportivas a organizar mejor el calendario para evitar situaciones como las que se produjeron para armar esta convocatoria, en la que los clubes o bien se negaron a prestar futbolistas o establecieron ciertas condiciones.

Martino comentó que su salud ha mejorado y que no tendría inconveniente para viajar con el Tricolor durante los compromisos de verano.

Tienen 'chapines' mala noche La Selección de Guatemala, comandada por Luis Fernando Tena, durmió en el piso del aeropuerto George Bush, en Houston, debido a que no pudo des0pegar su vuelo debido a condiciones climatológicas.

Al no encontrar hospedaje, algunos jugadores durmieron en la sala de espera. El representativo chapín enfrentó a El Salvador, en California, y ahora tuvo que cruzar el País para viajar a Orlando y encarar al Tricolor.

"Estas cosas suelen pasar, sobre todo en Estados Unidos, cuando empezamos esta época, suceden este tipo de cosas por tormentas o este tipo de situaciones, más que Guatemala tuvo que cruzar todo el país y está sujeto a cuestiones que tienen que ver con probabilidades y a veces no se pueden mejorar", dijo el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.