Pide PSG protección para Neymar

París— El París Saint Germain negó que Neymar provoque a los rivales y pidió a los árbitros que protejan mejor al brasileño, quien se repone de su tercera lesión en los últimos 12 meses.

El club se molestó con un programa de la radio RTL en el que le comentaron que un 78% de la afición piensa que a Neymar le pegan mucho porque tienen un estilo muy provocador.

PSG preguntó si figuras como Pelé, Ronaldinho y Zinedine Zidane también provocaban a los rivales con su estilo creativo.

"Queremos que los árbitros protejan mejor a Neymar", dijo el club en un comunicado.

El brasileño salió renqueando de la cancha en el partido de la Copa de Francia contra Estrasburgo el 23 de enero y se espera que esté inactivo unas 10 semanas con una lesión en el quinto metatarso. Es algo parecido a una lesión que sufrió en febrero del año pasado.

En lugar de expresar su pesar por la lesión de Neymar, el volante de Estrasburgo, Anthony Goncalves, y el técnico Thierry Laurey dijeron que el brasileño no debería pavonearse tanto en la cancha.

"Si quiere divertirse, respondemos con las armas que tenemos", dijo Goncalves. "Tenemos que defender una casaca. No estamos aquí para divertirnos".

La Liga francesa pidió explicaciones a Laurey, y el técnico no se retractó.

"A veces, cuando te pasas de la raya, tienes que asumir las consecuencias", sostuvo. "Estoy a favor de proteger a los jugadores. Pero todo tiene su límite. Cuando haces un pase pasándote el balón por detrás, estás burlándote de los otros".

La actitud de Neymar en la cancha ha sido muy cuestionada en Francia y se le criticó mucho por fingir lesiones en la Copa Mundial de Rusia el año pasado o por exagerar las faltas que le cometen.

Neymar admitió que a veces exagera un poco y prometió ponerle fin a eso.