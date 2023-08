Pide Guardado a compatriotas salir de su zona de confort

Guadalajara.- Para que el futbol mexicano pueda crecer, los jugadores nacionales deben arriesgarse a salir de su zona de confort y emigrar, esa es la sugerencia de Andrés Guardado.

El jugador del Betis es uno de los pocos futbolistas nacionales que ha consolidado su carrera en el futbol europeo en su paso por equipos de España, Holanda y Alemania.

"Va mucho de mentalidades. Lo único que yo podría decir es que se atrevan a salir de su zona de confort. Al final sé que la Liga MX es muy competitiva y el jugador mexicano se siente cómodo, se pagan buenos sueldos y a veces cuesta un poco dejar esa comodidad", apuntó Andrés Guardado.

"No siempre es mejor quedarte en un equipo aquí que pelee campeonatos o que sea llamado grande a ir a un equipo allá que a lo mejor se está jugando el descenso. La Liga Española es muy diferente, la competitividad es muy diferente y eso obviamente hará crecer al jugador. Mientras más jugadores se atrevan a hacer eso, el futbol mexicano va a crecer", agregó.

Además, también habló acerca de la Selección Mexicana, tras los fracasos en los últimos años.

"En un proceso de muchos cambios, de poca estabilidad. Lo que todos hemos buscado, y que buscamos y pretendemos es que realmente haya un plan de trabajo, que haya algo que se vea hacia dónde vamos. Muchas veces hemos tomado decisiones sólo por tapar parches y por decisiones de urgencia y muchas veces hay que pensar. Es verdad que la presión mediática es muy grande y que muchas veces no da tiempo a dar ese proceso o ese trabajo, porque por más que tú creas un plan de trabajo a años, si en los primeros seis meses, el primer año en resultados no va bien, todo mundo va a querer un cambio, entonces también todos tenemos que ser parte de ese cambio y de ese plan de trabajo, no sólo dentro del plan directivo, jugadores, entrenadores, independientemente de quién esté", señaló Guardado.

"Hay que ser un plan de trabajo todos, de que no exijamos una mejoría a largo plazo sin darle paciencia y tiempo a ese trabajo. Sé que es difícil, en México no estamos acostumbrados a eso, nuestra Liga también es de cambios de entrenadores cada tres partidos, pero bueno, si realmente hacemos un plan serio y pensamos realmente a futuro, podemos conseguir grandes cosas. Ese es el camino para conseguir grandes cosas", añadió el jugador del ex seleccionado nacional.