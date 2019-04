Pide disculpas directiva del FC Juárez; ya no hay boletos para juego vs América

Vía telefónica, Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos de Ciudad Juárez, pidió comprensión a la afición que no alcanzó boleto para presenciar la final de la Copa MX ante las Águilas del América y recalcó que desde anoche las localidades se agotaron.

“Ya se anunció desde anoche, ya lo anunciamos a través de nuestras distintas plataformas de comunicación, los mismos medios ya lo dieron a conocer, ya no hay boletos. Una disculpa a la afición, agradecemos el apoyo que nos han brindado, por su interés, pero les pido que no caigan en situaciones de desesperación”, comentó el directivo del conjunto fronterizo.

Luego de que ayer en la noche cientos de aficionados fueron retirados de las taquillas y sacados del estadio, la gran mayoría se quedó en la banqueta y sobre la misma calle de la avenida Heroico Colegio Militar, donde todavía permanecen.

“La verdad que como directiva quisiéramos complacer a todos, pero no podemos, simplemente no podemos. Esto nos manda el mensaje de que Juárez necesita un estadio más grande, porque el olímpico no alcanza a cubrir la gran demanda que para este juego hubo”, mencionó Navarro.