Pide Davis salir de Pelicans

Nueva Orelans— Anthony Davis desea salir de los Pelicans de Nueva Orleans. Sin embargo, los Pelicans afirmaron que Davis no se irá a ninguna parte hasta que el equipo obtenga el acuerdo que quiere.

Davis, cinco veces All-Star, ha solicitado a los Pelicans un canje a un equipo con aspiraciones reales de campeonato y advirtió que no firmará una extensión de contrato con Nueva Orleans, indicó su representante Rich Paul a The Associated Press el lunes.

ESPN fue el primer medio en reportar la petición de Davis. Se trata de una solicitud que causará revuelo en toda la liga, principalmente porque la que la mayoría de los equipos, si no es que todos, tratarán de ver cómo arman un paquete lo suficientemente atractivo para los Pelicans para obtener a Davis.

“Haremos esto bajo nuestros términos y nuestro calendario", manifestaron los Pelicans en un comunicado por escrito publicado el lunes por la tarde. Agregaron que solo aceptarán un acuerdo que “tenga más sentido para nuestro equipo y que no sea dictado por personas ajenas a nuestra organización”.

El comunicado también señaló que los Pelicans le han solicitado a la NBA “implementar estrictamente” cualquier regla de manipulación asociada con un canje de ese tipo.

Davis se encuentra en la mejor temporada de su carrera, promediando 29.3 puntos y 13.3 rebotes por partido. Es casi seguro que sea elegido por sexta vez al Juego de Estrellas esta semana, cuando la NBA anuncie los planteles completos para el encuentro amistoso de este año, a jugarse el 17 de febrero en Charlotte.

Davis estaba en el centro de entrenamiento de los Pelicans el lunes, vestido con prendas del equipo mientras se ejercitaba y recibía atención médica por el esguince del dedo índice izquierdo que lo ha mantenido fuera de la duela por cuatro partidos. Declinó, mediante un portavoz del equipo, hablar con los reporteros, pero el entrenador Alvin Gentry dijo después del entrenamiento que el equipo entiende que la decisión de Davis “es parte del negocio”.

“Planea jugar la temporada”, comentó Gentry. “A.D. es un joven profesional y va a jugar lo mejor que pueda una vez que se mejore y vamos a hacer lo mejor para poner a nuestro equipo en una posición en la que gane partidos”.

El base Jrue Holiday dijo que Davis ha sido “como un hermano” para él y que es el “90%” de la razón por la que decidió hace dos años firmar un contrato por cinco años y 126 millones de dólares para quedarse en Nueva Orleans.

El siguiente partido de los Pelicans es el martes en Houston.

El futuro de Davis ha estado en suspenso desde hace tiempo. Se trata de un jugador de elite en un equipo que no ha ido más allá de la segunda ronda de los playoffs desde su llegada a Nueva Orleans, y en cuatro de las primeras seis campañas completas con Davis, los Pelicans ni siquiera clasificaron a la postemporada. Actualmente se encuentran en la posición 13 en la tabla de posiciones de la Conferencia del Oeste, seis juegos debajo de los sitios de playoffs, con 32 partidos restantes.

Su solicitud de canje es la acción más reciente que haya tomado una estrella a fin de cambiar de equipo, luego que Kawhi Leonard tomara un camino similar para salir de San Antonio y que Paul George decidiera que era momento de abandonar Indiana. Al advertirle a los Pelicans que no firmará una extensión de contrato está enviando un fuerte mensaje: si no me canjean, me perderán por nada a cambio.

Sin embargo, Nueva Orleans, que tiene el control del contrato de Davis para toda la temporada 2019-20, ha sido claro por meses: Los Pelicans no tienen la intención de dejar ir a su estrella, que en 2020 tendrá la opción de firmar una extensión de 240 millones de dólares por cinco temporadas más.