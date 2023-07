Pide Castro permiso en empresa aduanal y gana medalla en JCC

San Salvador.- Mariana Castro pidió permiso a la empresa aduanal donde trabaja para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y hoy se convirtió en medallista de bronce en lanzamiento de jabalina.

La jornada laboral de la atleta mexicana es de 10 horas. En la aduana elabora documentos para los cruces de importación y exportación. En el mismo día entrena para sus lanzamientos y también estudia una Maestría en Administración de recursos humanos.

PUBLICIDAD

"Es un poquito complicado porque tengo una jornada laboral de 10 horas. De ahí salgo, entreno, hago tareas en cualquier tiempecito que tengo, siempre estoy ocupada. Estoy en una empresa aduanal, me dejaron estar aquí (en los Juegos Centroamericanos y del Caribe) y estoy muy agradecida", contó en entrevista con cancha.

"He implementado el estudiar, trabajar y entrenar este último año, hasta el momento todo me ha salido bien, los resultados se han dado, pero sí he necesitado mucho apoyo de mis padres, mi entrenadora, mi familia y todos mis compañeros".

La originaria de Mexicali comenzó en el atletismo junto con su hermana, quien actualmente entrena 400 metros vallas. Ambas comparten una medalla de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de unión.

"Esta cadenita la uso todos los días y mi hermana tiene una igualita, nos la regaló mi mamá y todos los días la usamos, nunca nos la quitamos, en donde quiera que esté también está conmigo. También es atleta y acaba de sufrir una lesión en la rodilla.

"Siento que nos enlaza, siempre la siento conmigo y su motivación y todos sus ánimos están en cualquier lanzamiento y en cualquier lugar. Es un símbolo entre ella y yo", profundizó.

Mariana compitió en su primera justa centrocaribeña, en puerta tiene el Campeonato de primera fuerza para clasificarse a los Panamericanos Santiago 2023 y el lanzamiento más lejano está en los Juegos Olímpicos París 2024.