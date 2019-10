Pide Antonio Mohamed apoyo a la afición

Monterrey, NL.- Porque con el apoyo de la afición todo es mejor, Antonio Mohamed solicitó a los seguidores de Rayados que se unan como en los mejores años del club.

Aunque fue mas rápido de lo que esperaba, Mohamed se mostró feliz durante su presentanción como DT del Monterrey, en el Estadio BBVA, en donde dijo que verán a un mejor entrenador. Flanqueado por José González Ornelas, presidente del consejo de administración y Duilio Davino, presidente deportivo, Mohamed dejó ver su sentir por retornar.

“Los mejores años y los mejores logros de Monterrey ha sido cuando estamos todos unidos y necesitamos el apoyo de la gente. Si no tenemos el apoyo de la gente, no somos nada, y necesitamos el apoyo, necesitamos esa comunión, ese apoyo para hacernos más fuertes... y más en momentos difíciles.

“Después, prometer que el equipo se va entregar, dejar el alma. Confío que en nueve días el estadio va a estar a tope apoyando a los Rayados.

“Gracias por volver a confiar en este cuerpo técnico, estoy muy feliz. No esperábamos que fuera tan rápido, esperemos estar a la altura de los objetivos”, dijo el ‘Turco’ para presentarse en la que llamó su casa, el Estadio BBVA.

“Imposible decirle que no a Monterrey... por el prestigio, aparte el respaldo, hemos estado muy cerca de la Liga, el club ha seguido creciendo, en crecimiento total, es una oportunidad que no se puede dejar de aprovechar”.

Mohamed dijo que lo primero es recuperar emocionalmente al equipo.

“Anímica y psicológicamente, recuperar. Son momentos de clubes, tenemos material de sobra para encausar en la Liga”, explicó.

Recalcó que la experiencia de dirigir en Europa le sumó y se siente mejor entrenador.

“Imagínate si Monterrey es importante, me llamaron de Europa, conozco al 90 por ciento del plantel, nos volvemos a encontrar, vas encontrar a un mejor entrenador, después los números van a hablar”, añadió.

La adición de Aldo de Nigris al cuerpo técnico es positiva.

“Lo conozco hace tiempo, nos aportará vitalidad, energía, muy importante incorporar alguien con el sentimiento rayado”, dijo.

Mohamed empezará a entrenar al equipo este lunes en El Barrial. Su debut será el 20 de octubre recibiendo a las Chivas.



Confía Duilio Davino en ‘Turco’

Duilio Davino, presidente de Rayados, se dijo contento con el regreso de Antonio Mohamed, ya que consideró que tiene la capacidad para sacar al equipo adelante en la Liga y afrontar el Mundial de Clubes de Qatar.

El dirigente comentó que el argentino llega con mucha motivación.

“Tony tiene la capacidad y el conocimiento para sacar lo mejor de cada jugador en lo que resta del torneo y llegar de la mejor manera al Mundial de Clubes”, expresó en un enlace en vivo.

“Estamos contentos con la elección y él está con todas las pilas para levantar al equipo”.