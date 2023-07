Pide Ambriz continuidad de Lozano en la Selección

Ciudad de México.- Pese a estar entre los candidatos para tomar las riendas de la Selección Mexicana, Ignacio Ambriz se pronunció a favor de la continuidad de Jaime Lozano.

El técnico delToluca consideró que, más allá del título de la Copa Oro, se debe tomar en cuenta la opinión de los futbolistas, quienes han respaldado al "Jimmy".

"Me da mucho gusto por Jaime, lo conozco, hemos hablado mucho de futbol, en lo personal me da muchísimo gusto y ojalá él se pueda quedar con el proceso de aquí hasta el Mundial", comentó Ambriz en conferencia.

"Simplemente agradecer que mi nombre siga sonando para poder ser entrenador de la Selección, yo creo que eso se gana a través de buenos resultados; atrás tuve buenos resultados y hoy me he alejado un poquito de esos buenos resultados como para poder aspirar a la Selección".

Ambriz también opinó a favor de que se conforme un comité de asesores en la Federación Mexicana de Futbol.

"Alguna vez lo pensé así, creo que hay gente muy capaz para poder generar ese asesoramiento a entrenadores jóvenes, pero lo importante es que nos quitemos los egos, que veamos por el bien del futbol mexicano", señaló.

Respecto a la Leagues Cup, el DT de los Diablos Rojos aceptó que, si bien irán a competir y pelear el título, este torneo le servirá más para buscar la puesta a punto del equipo.

"Algunos se han quejado que son demasiados partidos, pero la realidad es que ya están programados, a nosotros nos caerá muy bien porque nos hace falta todavía tener más ritmo.

"No vamos a ver qué pasa, vamos a ir a competir para quedarnos el mes completo y me va a servir para la gente que en esos tres partidos no ha tenido actividad", dijo.