Pese a tristeza, aceptan decisión

Archivo / El Diario

Entrenadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dieron su punto de vista sobre la cancelación de la Universiada Nacional 2020 que se llevaría a cabo en León, Guanajuato.

El evento nacional fue suspendido de manera definitiva por la contingencia sanitaria que mermó la actividad deportiva en todo el país desde marzo pasado.

Los instructores de la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez coincidieron en que a pesar de que la cancelación de la Universiada Nacional provoca tristeza fue la mejor decisión que pudieron tomar las autoridades del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (Condde).

Silvia Gutiérrez, entrenadora del equipo femenil de basquetbol, señaló que se comprende la difícil decisión que tuvieron que tomar las autoridades deportivas y no queda más que pensar en el próximo año.

“Es muy triste, pero es muy entendible, obviamente porque tenemos que respetar las indicaciones que tienen que ver con la pandemia. La verdad que está muy bien fundamentado que no se lleve a cabo el campeonato nacional”, comentó Gutiérrez.

La experimentada entrenadora enfatizó que de manera personal la decisión no le agradó, pero de igual manera entiende que se tiene que seguir las normas por el bien de todos.

“Ahorita lo más importante es concientizar a las jugadoras de que vamos a trabajar de manera virtual, respetando los procesos de enseñanza, no nos vamos a saltar ningún proceso y no debemos tener ningún problema. Ahora tenemos que empezar a hacer el macro para el año que entra, esperando que todo esté bien”, manifestó Gutiérrez.

Jaime Álvarez, entrenador del equipo femenil de futbol asociación, declaró que no estaba enterado sobre la suspensión definitiva de la Universiada Nacional, pero de ser así, está de acuerdo con esa toma de decisión.

“No me han oficializado de esa cancelación, pero de ser así creo que es lo mejor por muchos factores. Los atletas no están preparados y no hay manera de hacerlo, porque en nuestra región no se ha llevado esa primera competencia, entonces tendríamos que estar listos para dos eventos y la Universiada es a máxima exigencia. No veo con malos ojos que se cancele la justa nacional”, sentenció el profesor Álvarez.

Por su parte el entrenador de ajedrez, Ángel Escareño, coincidió con sus colegas en que a pesar de que fue una decisión complicada, es más que acertada.

“Hay mucha incertidumbre con respecto a este virus, entonces debemos poner por encima la seguridad e integridad de nuestros atletas. Creo que es triste para todos los que nos estuvimos preparando durante todo el año, pero más vale prevenir que lamentar”, aseguró Escareño.

EQUIPOS UACJ CLASIFICADOS A REGIONAL

Beisbol

Futbol asociación femenil

Futbol asociación varonil

Futbol bardas femenil

Futbol bardas varonil

Softbol

Basquetbol varonil

Basquetbol femenil*

Basquetbol 3x3 femenil*

Tochito varonil

*Calificaron de manera automática

Otros atletas calificados

Deportes individuales

9 tenistas

11 artemarcialistas

21 atletas

4 ajedrecistas