Pesar y duelo por derrota

De nueva cuenta y por sexta vez, los Indios de Juárez se ahogaron en la orilla en un Campeonato Estatal de Beisbol. En esta ocasión se han quedado a un paso de conseguir el anhelado duodécimo banderín después de perder la serie final por el gallardete 4-3 ante Delicias, luego de tener una ventaja de 3-1.

El manejador Eduardo ‘Walo’ Rivera consideró que el pitcheo fue un factor determinante en los últimos tres juegos para que la escuadra fronteriza no obtuviera el título.

“Se gastó el pitcheo. Esperábamos que –Jesús– Huerta pitcheara más entradas, pero le afectó mucho el calor y se le subió la presión. Carlos Valenzuela (pitcher de Delicias) nos hizo mucho daño”, manifestó el timonel de la tribu.

Para el originario de Empalme, Sonora otro factor fue el desánimo y la poca armonía que detectó en el equipo en estos últimos dos encuentros en Delicias.

“Se cayó el equipo, decayó el estado de ánimo. No sé qué fue, la verdad; me imagino, pero no logro tener una conclusión. He analizado todo y no encuentro la punta del hilo para desenredarlo”, externó.

Durante el sexto juego de la serie se observó al pitcher Luis Fernando Miranda salir molesto del diamante en la parte baja de la quinta entrada cuando Rivera decidió relevarlo por Gonzalo Ochoa con el score 2-2 y el lanzador no le dio la pelota en la mano.

El mandamás de la tribu dijo estar satisfecho con el trabajo realizado como manejador en esta temporada, pues fue en el último juego de la jornada 7 cuando Rivera tomó las riendas del equipo, luego de la salida de Germán Leyva.

“Terminé manejando al equipo cuando llegué como un simple coach, hubo personas que trataron de perjudicar al manager Leyva, hasta que lo quitaron; no pensaron que me pondrían a mí y ésa fue su sorpresa, y mira lo que hicimos, hilvanamos victorias”, declaró Rivera Arballo.

Expresó que le gustaría seguir al frente del conjunto aborigen y, en caso de mantenerse, realizaría algunos cambios, sobre todo en el infield.

“Necesitamos un buen tercera base, más completo, más compañero y respetuoso con sus compañeros. Un buen shortstop y primera base, que se va a retirar –Óscar– Sigala”, dijo.

El jurisdiccional de la Zona Uno, Fernando Uviña, expresó que el equipo dejó de realizar el juego ofensivo que mostró en las otras series de playoffs y en los primeros duelos de esta final. Además dijo que la derrota en el primer juego ante Delicias, con score de 12-10, fue clave y que eso pudo haber cambiado el rumbo del campeonato.

“Estuvimos todo el tiempo arriba, nos sacaron un juego después de irlo ganando 8-0 en la segunda entrada. Pienso que se pudo haber ganado en cuatro juegos si nos lo hubiésemos propuesto”, mencionó.

Un ambiente de incertidumbre es el que rodea al jurisdiccional, pues aún no determina si continuar como titular de la Zona Uno.

“Éste es momento del duelo, en el que uno asimila y asume la responsabilidad debida. Agradezco por toda la experiencia que tuve en mi primer año al frente de los Indios, un proyecto íntegro, implementamos cambios”, dijo el jurisdiccional.

Julio Pacheco, parador en corto de la tribu, coincidió con Uviña y mencionó que la serie se terminó en el primer juego, al no mantener la ventaja de ocho carreras.

“Fallamos todos, no podemos echarle la culpa a nadie porque somos un equipo. Mi meta es prepararme mucho mejor que este año y si me tienen contemplado, pues que nos vaya mucho mejor”, externó el shortstop.

Pacheco fue contundente respecto a algunos comentarios de la afición en redes sociales que manifiestan enojo por el resultado del pasado domingo y por la sequía de 19 años sin corona.

“Se me hace injusta su actitud, porque cuando ganas todos te apoyan, cuando te va bien eres el rey, pero cuando te va mal, ahí te caen encima y lo digo en general”, declaró el pelotero.



Opinan conocedores

Algunos personajes del beisbol juarense expresaron su opinión acerca del subcampeonato de los Indios de Juárez en el Campeonato Estatal 2019 al ser derrotados 4-3 por los Algodoneros de Delicias.

Librado Velo, anotador oficial del equipo juarense, manifestó que a pesar de que los Indios lograron conjuntar un “tremendo equipo” fueron superados, sobre todo la ofensiva juarense por el pitcheo de la novena naranja.

“La lesión de –Luis Fernando– Miranda fue clave, por más que se esforzó se notaba disminuido, no estaba al cien. El equipo de Juárez fue el más bateador en la temporada, pero la ofensiva fue anulada en los últimos tres juegos”, dijo el anotador oficial del equipo.

Y agregó: “Hay que conseguir a algún manager con mucha personalidad, con mucho conocimiento del beisbol estatal para que venga a conducir esta nave”.

Gregorio ‘Goyito’ Rentería, presidente de la Liga Paso del Norte de beisbol, coincidió con Velo y manifestó que la escuadra aborigen necesita un mejor manager.

“El manejador (Rivera) no hace jugadas, no le mete coraje. Tan buen equipo que es y no pudieron superarlos. El picheo no sirvió para nada. Miranda hizo su zafarrancho cuando lo sacaron”, dijo.

Daniel Cereceres, exjurisdiccional de la Zona Uno durante dos etapas (una al término de la década del 2000, en la final del 2009 y otra de 2015 a 2017), coincidió en que este año se formó a un equipo muy competitivo, pero se quedó sin dar el último paso.

“Las expectativas, no únicamente de Ciudad Juárez, sino de todo el estado, veíamos al equipo de Indios ya como campeón”, mencionó.

Cereceres destacó lo que el equipo de Algodoneros realizó, vino de atrás para remontar una desventaja de 3-1 y llevarse el campeonato.

“Es para aplaudir lo que hizo Delicias, contra todos los pronósticos vencieron a un equipo que venía siendo dominante y que estuvo a un partido de ser campeón”, puntualizó.

Ésta ha sido la ocasión en la que el equipo de Indios ha estado más cerca del título, pues en las últimas seis finales disputadas no habían ganado tres juegos en la serie.