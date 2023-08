La pesadilla continúa para los 12 Guerreros.

México sumó su tercera derrota en fila en el Mundial de Basquetbol.

Ahora el verdugo fue Egipto, país que llevaba una racha negativa de casi 20 partidos en fila perdiendo en las primeras rondas de una Copa del Mundo, pero los tricolores les dejaron la mesa puesta para romper esa maldición.

Los africanos vencieron 100-72 a los mexicanos, que con esto firmaron ya su peor participación en un Mundial en la primera fase.

Con una diferencia de -78 puntos en los primeros tres partidos, México dejó atrás lo hecho en el Mundial de 1959, donde también sumaron tres derrotas en fila para una diferencia de -61.

El equipo nacional lució cansado y sin idea en la duela. Los africanos ya ganaban por 14 tras el primer cuarto.

El coach Omar Quintero se la jugó con pocos jugadores en la segunda mitad y eso parece que rompió la armonía en el interior.

El chihuahuense Jorge Gutiérrez, quien estuvo en la NBA, solamente tuvo cuatro minutos de juego. Se le cuestionó qué había pasado en la duela, por qué habían caído ante un equipo que en el papel era inferior.

El escolta se limitó a decir: “Ahorita le preguntas a Omar Quintero, la verdad”.

Gutiérrez solamente vio acción por cuatro minutos en este partido y se fue sin puntos y un rebote. Otro que apenas tuvo oportunidad de mostrarse fue el veterano Orlando Méndez, también con cuatro minutos, sin unidades anotadas.

Al respecto, Quintero indicó que, tras una racha de 16-0 por parte de Egipto, decidió cerrar la rotación para tratar de regresar al partido.

El coach después señaló que ese no era el México que conoce, y le ofreció disculpas a la afición por no cumplir con los objetivos; igual señaló que no se había mostrado orgullo y corazón en la duela.

Lo que le queda a México son dos juegos más de la ronda de clasificación y serán el 31 de agosto y 2 de septiembre.

Los rivales serían Jordania, el 2 de septiembre, y el otro saldrá de Nueva Zelanda y Grecia.

Ese par de duelos es para definir los sitios del 17 al 32, pero lo más relevante es que son para tratar de meterse al Preolímpico rumbo a París 2024.

Para darse una idea de lo mal que ha jugado la Selección Mexicana, de los 12 cuartos jugados hasta el momento, solamente se ha ganado uno, el tercero del partido ante los egipcios.

Equipo 1 2 3 4 T

México 16 19 21 16 72

Egipto 30 29 18 23 100

Posiciones

Grupo D

Equipo G P PF PC Pts

x-Lituania 3 0 280 204 6

x-Montenegro 2 1 251 236 5

Egipto 1 2 241 254 4

México 0 3 209 287 3

Para saber

Con una diferencia de -78 en los primeros tres partidos, México dejó atrás lo hecho en el Mundial de 1959, donde también sumaron tres derrotas en fila por diferencia de -61