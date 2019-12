Permanecerá Kendrick con los campeones

Washington.- Howie Kendrick, cuya aportación fue fundamental para que los Nacionales se coronasen campeones de la Serie Mundial, pactó un contrato de 6.25 millones de dólares y un año para permanecer en Washington, según informaron a The Associated Press dos personas al tanto de las negociaciones.

Las personas hablaron con AP ayer con la condición de no ser identificadas debido a que el acuerdo no se oficializará hasta completar el reconocimiento médico. Indicaron que las partes llegaron a un acuerdo para que Kendrick siga en Washington para la que será su 15ta temporada en las Mayores.

Una de las personas dijo que el contrato incluye una opción mutua para 2021.

Kendrick, de 36 años, se declaró agente libre tras la Serie Mundial. Su presencia le da a Washington un bat productivo en la parte media de su orden ofensivo y algo de flexibilidad en defensa. Ahora se desempeña principalmente como primera base, pero fue titular de juegos en cada posición del cuadro interior, salvo el campocorto, en 2019.

El bateador derecho acumuló un promedio de .344 con 17 jonrones y 62 impulsadas en 121 juegos de la campaña regular.

Pero fue en los playoffs cuando se destacó. Conectó un grand slam que rompió un empate ante Joe Kelly en el décimo inning del quinto juego de la Serie Divisional, para que Washington derrotase 7-3 a los Dodgers de Los Angeles.

Fue apenas el segundo grand slam en extra innings en la historia de la postemporada, con lo que los Nacionales ganaron su primera serie de playoffs desde que se mudaron a Washington, procedentes de Montreal, en 2005.

Kendrick procedió llevándose el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato tras batear para .333 con cuatro dobles y cuatro impulsadas, en la barrida de los Nacionales sobre los Cardenales de San Luis en cuatro partidos.

Washington participó así en su primera Serie Mundial desde 1933 –y Kendrick lo hizo por primera vez en su carrera.

Ocho años después de su única comparecencia en un Juego de Estrellas, Kendrick también fue oportuno durante el Clásico de Otoño. Sacudió un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja ante Will Harris en el séptimo inning del séptimo juego. Los Nacionales vencieron 6-2 como visitantes a los Astros de Houston para que la franquicia obtuviera su primer campeonato de la Serie Mundial.

Kendrick llegó a Washington mediante un canje en julio de 2017 y luego firmó con los Nacionales tras esa temporada. En 2018, sufrió un desgarro del tendón de Aquiles derecho durante un juego en mayo, pero su reaparición en 2019 fue todo un éxito.