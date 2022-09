Perjudicó decisión de Red Bull a Sergio Pérez

Ciudad de México.- Una decisión equivocada en los boxes de Red Bull obligó a Sergio Pérez a pelear con Carlos Sainz Jr. por la quinta posición del Gran Premio de los Países Bajos.

En el Virtual Safety Car, la escudería austriaca montó un último juego de neumáticos medios nuevos al monoplaza del mexicano, así que en la relanzado perdió terreno ante el Ferrari de Sainz Jr.

Sin embargo, pese a cruzar la bandera a cuadros desde el sexto lugar, Checo recuperó el quinto puesto por la sanción de 5 segundos del español, ya que realizó una acción peligrosa en pits.

"Si, al final (Carlos) fue un poco más agresivo de lo esperado, afortunadamente no tuve ningún daño en el auto, solo al final en las últimas vueltas. Sabía que tenía la penalización, entonces yo quería ir por Lewis Hamilton que tenía problemas con sus neumáticos en ese momento":

"Creo que al final me sentía mejor en el neumático medio, pero no para el reinicio en el Safety Car. El neumático medio lo vimos con Hamilton y con los otros pilotos que lo pusieron, era muy difícil reiniciarlo y eso me perjudicó un poco para perder la posición con Carlos", dijo Pérez al final de la carrera.

El piloto de la escudería austriaca empató a 201 puntos con Charles Leclerc, de Ferrari, pero perdió el subliderato debido a que el monegasco tienes victorias. Detrás está George Russell, de Mercedes, por diferencia de 13 puntos, así que deberá empujar en los 7 Grandes Premios restantes para no ceder ante el británico.