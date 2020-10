Perfecciona su nivel

Marco Tapia / El Diario

A los 15 años, Alejandro Hipólito ya tenía muy claro en su mente un propósito: dar el primero de muchos pasos en el camino que posiblemente lo lleve a cumplir un día su sueño de jugar en el beisbol de las Grandes Ligas. Ese primer paso fue tomar la decisión de salir de casa a tan temprana y vivir lejos de la familia para incorporarse a la Academia González en Tijuana, Baja California.

Tras un año y medio de estancia en aquella ciudad, el 9 de noviembre del 2018 Alex firmó con la organización de los Atléticos de Oakland y el año pasado fue enviado a la Liga Dominicana de Verano en el nivel Rookie (novato).

“Tenía 15 años recién cumplidos cuando salí de casa”, recordó el pelotero juarense, para quien ésa fue la primera ocasión que tuvo que vivir solo, lejos de la familia.

“Me fui solo y la verdad sí es difícil estar lejos de la familia, sí la sufrí, pero son los sacrificios que uno debe estar dispuesto a hacer para poder cumplir los sueños”, mencionó el beisbolista fronterizo.

Tres años después Alex ve desde otra perspectiva aquella primera experiencia, que primero que nada lo hizo madurar muy chico, cuando todavía estaba en plena adolescencia.

“Estar solo lejos de la familia te hace madurar a temprana edad. Recuerdo que tenía que caminar algunas cuadras para ir a lavar, entonces tienes que moverte tú solo, si se te ofrece algo tiene que ir uno mismo, literalmente todo lo hace uno independiente, pero es en beneficio de uno mismo que maduras antes y eso me ha ayudado mucho. La verdad fue una muy buen experiencia”.

En lo deportivo también hubo un crecimiento para Alex, pues era estar prácticamente todo el día metido en el beisbol. Primero de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, después sesiones en el gimnasio y para terminar el día prácticas de bateo hasta terminar cansado.

“Todo sacrificio tiene su recompensa”, dice el juarense de 18 años de edad, que en el 2019 tuvo acción en 35 partidos con los Atléticos de Oakland de la Liga Dominicana, donde pegó 19 imparables en 112 turnos al bat, anotó 14 carreras, se robó nueve bases y lo caminaron 22 veces.

“Como todo beisbolista tuve altas y bajas, me sentí excelente en el fildeo, batallé un poco con el bateo, pero al final me ajusté bien. Ya quiero regresar y mejorar mi juego, hacer algo sorprendente”.

La estancia en República Dominicana fue para Alex una nueva experiencia, una segunda vez alejado de la familia, aunque en esa ocasión se sintió más lejos de sus seres queridos.

“Estuvo muy canijo por la comida, nos daban puro pollo y arroz hasta soñarlo. Yo sufrí con la comida, extrañaba la carne asada”, mencionó Alex. “Cuando estuve en Tijuana sentía a mis papás cerca, pero ya estando en otro país si sientes que te da más la soledad porque está mucho más lejos”.

La vida de Alejandro Hipólito en los diamantes de beisbol comenzó desde muy chico en las ligas infantiles de Ciudad Juárez.

“Empecé como a los dos o tres añitos. Caminé muy chico y no hallaban qué hacer conmigo, y entonces me metieron a la Liga Granjero”.

Después jugó también en la Liga Villahermosa siendo parte del equipo Paly Azul hasta los 13 años. A esa edad fueron a un torneo a Culiacán, Sinaloa, donde los vieron David y Edgar González, quienes lo invitaron a formar parte de su academia con sede en Tijuana.

“Me llevaron a comer al Applebee’s, me dijeron que me tenía que ir mínimo un año para ver el desarrollo y luego tal vez otro año con la expectativa de firmar con algún equipo o que me mandaran a una high school en Estados Unidos. Gracias a Dios estuve un año y medio y el 9 de noviembre de 2018 firmé con los Atléticos”.

Mientras continúa su camino paso a paso en busca de ese anhelado sueño, Alex tiene muy cerca de él dos fieles admiradores, sus hermanos Yadier de 13 años y Ari de 11, que lo ven como ejemplo a seguir y lo impulsan a no bajar los brazos.

“Yadier dice que va a ser como yo, incluso que me va a superar, pero también le digo que primero está la escuela, siempre hay que ver por su futuro, y el más chico ahorita juega más por diversión, él dice que va a ser médico”.

Por lo pronto, y para mantenerse en buen estado físico, Alejandro Hipólito se prepara fuerte de lunes a sábado, con sesiones de gimnasio de 8:00 a 11:00 de la mañana y por las tardes dos horas de práctica de bateo, al tiempo que se mantiene en contacto con sus entrenadores de la organización de los A’s de Oakland.

Nombre: César Alejandro Hipólito

Organización: Atléticos de Oakland

Fecha de nac.: 3 de junio de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.75 m, 5’9

Peso: 75 kg, 165 lb

Posición: Shortstop y segunda base

Batea/lanza: D/D

Números en 2019 en la Liga Dominicana

Juegos jugados 35

Turnos al bat 112

Carreras 14

Hits 19

Prom. .170

Bases totales 23

Dobles 4

Carreras impulsadas 3

Bases por bola 22

Ponches 36

Bases robadas 9

Atrapado robando 2

OBP .333

SLG .205

OPS .539