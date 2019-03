Pérez es operado del codo derecho

Associated Press



Surprise, Arizona—El receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, se sometió el miércoles a una cirugía Tommy John para reparar un ligamento desgarrado en su codo derecho.

Este procedimiento impedirá que el venezolano, seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, tenga actividad durante la temporada que se avecina.

La cirugía fue realizada en Los Ángeles por el doctor Neal ElAttrache, el médico de los Dodgers. El tiempo de recuperación por lo general es de un año, lo que significa que Pérez podría estar de vuelta para el día inaugural de la temporada de 2020.

“Esperamos que ‘Salvy’ regrese a nuestro club una vez sano y continúe jugando con la pasión y el placer que ha jugado desde que se unió a nuestra organización”, dijo el gerente general de los Reales, Dayton Moore.

“Su liderazgo y producción en el terreno no será fácil de reproducir, pero como equipo abrazaremos este desafío imprevisto y estamos emocionados por la temporada de campeonato 2019”.

Pérez se lesionó el codo durante los ejercicios del pasado miércoles.

Al día siguiente informó sobre el dolor al doctor de los Reales, Nick Kenney, y se sometió a un examen de resonancia magnética que reveló el desgarro.

El venezolano se dirigió después a Los Ángeles para recibir el martes una segunda opinión que confirmó el grado de la lesión.

El receptor de Valencia había estado entre los más durables de las Mayores, al aparecer en al menos 129 partidos cada una de las pasadas seis temporadas.

Tuvo el porcentaje de bateo más bajo de su carrera la temporada anterior con .235 pero aun así disparó 27 jonrones y produjo 80 carreras para un club que apenas iniciaba un esfuerzo masivo de reconstrucción.

Se esperaba que su liderazgo como un ex Jugador Más Valioso de la Serie Mundial fuera crucial esta temporada, y el manager Ned Yost dijo el miércoles que Pérez aún puede ofrecer eso, aun cuando no esté detrás del plato.

“‘Salvy’ va estar con nosotros todo el año. Va estar allí haciendo su rehabilitación, la rehabilitación es un proceso difícil. Si alguien me hubiera dicho que íbamos a perder a ‘Salvy’ y no podemos verlo todo el año, yo habría dicho algo así como ‘Ay de mí’. Pero va estar allí para apoyar a sus compañeros", señaló Yost.

Se espera que Cam Gallagher y el colombiano Meibrys Viloria reemplacen a Pérez esta temporada, y ambos ofrecen habilidades únicas. Gallagher es tan altamente reconocido por su colocación de lanzamientos que otros equipos preguntaron por él durante esta pasada pretemporada, mientras que Viloria, aunque inexperto, es talentoso en el plato.