Pepper Spray gana el Riley Allison Derby

Pepper Spray, de Roys Mansur, dio un gran primer paso hacia la oportunidad de alcanzar un lugar en el Derby de Kentucky, al ganar en un emocionante final la carrera número 58 del Riley Allison Derby, con bolsa de 100 mil dólares, que se corrió ayer en el hipódromo de Sunland Park y que la primera carrera de preparación para el Sunland Derby, (Gr. III) de 500 md, programado para el domingo 27 de marzo.

Montado por Luis Valenzuela para el entrenador Edward Kereluk, Pepper Spray superó a Bye Bye Bobby y al jockey Roimes Chirinos cuando esos dos se separaron del resto del campo en la cabecera del carril.

Invicto en tres aperturas en su carrera, Pepper Spray corrió en medio del pelotón en la recta final mientras en el liderato City at Night se batía en duelo con Yukito y Rocks A Black Suit en la primera media milla en un tiempo de 46.51 segundos. Valenzuela guió a Pepper Spray hacia el riel saltando rápidamente sobre los líderes en la cabecera del carril.

Bye Bye Bobby corrió hacia el exterior y los dos rápidamente se separaron del resto del campo dentro del furlong final, con Pepper Spray ganando por un cuello y corriendo la milla en un tiempo de 1:37.75.

Criado en Kentucky, hijo de Tale of Ekati, Pepper Spray llegó a Riley Allison luego de una victoria en el Lost in the Fog Juvenile en Turf Paradise el pasado 17 de diciembre. Antes de eso, rompió su maiden en su debut el verano pasado en el Parque de Canterbury en Minnesota. La victoria de ayer en el Riley Allison le hicieron ganar 60 mil dólares y elevaron sus ganancias a casi 115 mil dólares.

El Sunland Derby (Gr. III) es una carrera clasificatoria para el Derby de Kentucky, con el ganador prácticamente asegurado de obtener un lugar en la puerta de salida el primer sábado de mayo en Churchill Downs.

Benissimo y el jockey Enrique Gómez terminaron terceros, con Concept, el favorito de la postemporada, completando los cuatro primeros clasificados.