Peleará Canelo Álvarez con quien digan... si pagan

Ciudad de México.- Solamente hay que echarle números y el "Canelo" está puesto para el peleador que digan.

Saúl Álvarez aseguró que si le interesa un combate con el estadounidense Terence Crawford, considerado el mejor peleador libra por libra, pero quien milita unas divisiones más abajo que el tapatío.

Y es que el poderoso Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real de Reino de Arabia Saudita y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, comentó esta semana que no está interesado en ofrecer dinero por una pelea entre el tapatío y David Benavidez, sino en un combate entre el mexicano y Terence Crawford, considerado el mejor libra por libra y quien en agosto peleará en la división Superwelter.

"Pues depende del dinero, ¿por qué no? Al final de cuentas es un gran peleador Crawford, son tres divisiones más abajo, pero como lo he dicho he peleado con peleadores más grandes que yo, la misma categoría que yo, más bajos que yo, más viejos que yo, más jóvenes que yo, al final de cuentas yo nací para pelear y estoy para pelear con quien sea.

"Obviamente con los términos que me convenga más, en este punto de mi carrera voy a hacer las peleas que más me convengan", dijo el nacional este viernes previo a arrancar

Igualmente, esta semana la FIB ordenó como rival al cubano William Scull, y al respecto "Canelo" dijo que no ha visto nada de eso, y que peleará con el que quiera.

La FIB podría despojarlo del título sino llega a un acuerdo, y dejaría de ser "indiscutido" del peso Supermediano.

"No hemos profundizado sobre ese tema, pero estoy en una posición que como lo he dicho puedo hacer lo que quiera", añadió.