Pega pandemia al boxeo

Ian Willms / The New York Times / La boxeadora canadiense Mandy Bujold entrenando en Kitchener, Ontario

Nueva York— Los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya fueron perjudicados debido a la pandemia de coronavirus, que provocó un retraso de un año y fuertes restricciones, se están preparando para que los eventos en algunos deportes se lleven a cabo sin los mejores atletas posibles.

Ya se han cancelado numerosos eventos de clasificación debido a problemas de seguridad. Pocos deportes han sido tan perjudicados como el boxeo, que ya tenía un desorden antes de la pandemia. En 2019, el Comité Olímpico Internacional suspendió a la Asociación Internacional de Boxeo, o AIBA, debido a escándalos, violaciones de ética y acusaciones de corrupción en los niveles más altos de la organización.

El I.O.C. formó un grupo de trabajo de boxeo para ejecutar los eventos de clasificación olímpica en lugar del AIBA, pero la pandemia también hizo que algunas de esas competiciones se cancelaran.

El evento europeo se detuvo en su tercer día en marzo de 2020 y finalmente se completó este mes. El torneo de boxeadores en el continente americano también se pospuso en 2020, pero se canceló por completo este año. También se canceló una competencia de clasificación final para los boxeadores que no pudieron ganar lugares en sus torneos continentales.

Para compensar los eventos cancelados, el grupo de trabajo decidió usar las clasificaciones en los torneos que se llevaron a cabo desde 2017, de eventos que fueron diseñados originalmente para determinar las cabezas de serie, para llenar estos espacios abiertos.

De forma involuntaria o no, el I.O.C. creó un campo de juego desigual, con algunos boxeadores luchando para abrirse camino el año pasado, otros clasificando con base a su éxito de hace unos años y cientos más no pudieron ganarse un lugar en Tokio porque no participaron en torneos que retroactivamente se convirtieron en eventos de clasificación.

“Una premisa fundamental sobre los procedimientos de selección es que se publican con anticipación y se siguen, para que los atletas tengan la oportunidad de calificar”, dijo Jeffrey Benz, exconsejero general del Comité Olímpico de Estados Unidos. "Parece que aquí le han quitado oportunidades a los boxeadores al mirar hacia atrás en otros eventos por conveniencia administrativa".