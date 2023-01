Pega ‘Macizo’

Veracruzano de nacimiento, juarense por adopción desde los 15 años, el boxeador Darío ‘Macizo’ Ferman está nominado por el CMB para el ‘Nocaut más Rápido del Año’, luego de haber derrotado a los 43 segundos del primer round al entonces invicto José Luis ‘Rusito’ Rosas, el pasado 15 de diciembre en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos.

La pelea entre Ferman y Rosas fue la última de la velada boxística que ese día encabezaron los juarenses Miguel Román, Diana ‘La Bonita’ Fernández y Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores.

“Fui nominado, me llegó el mensaje del nocaut más rápido… fueron 43 segundos de pelea. Fue el 15 de diciembre la pelea que tuve contra ‘Rusito’ Rosas en el ‘Neri’ Santos”, declaró ‘El Macizo’ entrevistado en su gimnasio ubicado en la zona Centro, a unos metros de la línea fronteriza, cerca del puente Santa Fe.

“La verdad me siento contento, halagado, porque se siente bonito que te digan fuiste nominado por el nocaut más rápido; entonces dije pues qué chido”, agregó Ferman.

–¿Cómo recuerdas esos 43 segundos de la pelea?

“No recuerdo bien, sólo que iba preparado. Me dio como tres golpes y uno sí lo sentí y me enojé, entonces dije ‘pues véngase verdad y papas’, ya de repente una equis, que es la que practicamos con mi entrenador, es decir, finta abajo y golpe arriba y así pum lo noqueé, me volteé y me dijo repítela, sólo que el chavo ya no se levantó”.

De 39 años de edad, Ferman llegó un poco tarde al boxeo, a los 27 años, después de haber jugado futbol americano con las Liebres del Tecnológico de Juárez, donde dejó trunca la carrera de Ingeniería Industrial.

“Yo inicié en el boxeo a los 27 años, ya grande de edad, porque estaba engordando. Yo salí del Tec de Juárez, jugué futbol americano cinco años ahí, después descansé un rato… pero estaba engordando, y dije deja me meto a hacer algo y me metí al boxeo. Duré tres años de amateur y después dije ya le gané al que le quería ganar, pues ya me siento chido y un tipo me dijo que si quería debutar en profesional, pues va, juega, y de ahí ya debuté a los 30 años”.

Por la edad, pero principalmente por proyectos personales, ‘El Macizo’ cree que le queda cuerda para unas dos o tres peleas más en el boxeo profesional, donde acumula un récord de 19 victorias y 11 derrotas, con 15 triunfos por la vía del nocaut.

-¿Cómo llegaste a Ciudad Juárez?

“En un camión”, responde Ferman con risas, y continúa, “iba a cumplir 15 años cuando llegué a Juárez. Me crie en Cancún, después de Cancún estuve en Veracruz como uno o dos años y de ahí nos venimos para acá y ya aquí hice toda mi vida; aquí tengo mis negocios, creo que ya soy juarense”.

Además de estar activo como boxeador, Darío también entrena a futuros boxeadores y ofrece acondicionamiento físico a deportistas de otras disciplinas.

“Sí soy entrenador y preparador físico. Yo les enseño como me gustaría que me entrenaran a mí para crecer, porque en mis tiempos era muy diferente, ‘súbete y tira chin…’, nunca te enseñaban a corregirte ni nada de eso, pura chin…, chin…, chin… ahorita no, ahorita ya se hace el plan de entrenamiento, bajo, alto, medio y así se maneja”.

Ferman también es parte de la asociación Profered que ayuda a niños y que a finales del año pasado tuvo tres eventos con los mazahuas, después con los niños que tienen síndrome de Down, que están en sillas de ruedas, paralíticos y más.

“Ahorita el 80 por ciento de las personas, es más de los niños, están obesos, y nosotros queremos apoyar y entrar a las escuelas para lo mismo, para apoyar desde adentro porque ya se perdió la cultura del deporte”.

Conózcalo

Nombre: Darío Ferman García

Fecha de nac.: 19 de diciembre de 1983

Lugar de nac.: Veracruz, Ver.

Edad: 39 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 76 kg

Récord profesional: 19-11, 15 KOs