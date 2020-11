Pega dos veces

Marco Tapia / El Diario

Un año después de haber sido elegido Atleta Paralímpico 2019, Francisco Pedroza se animó a competir en la categoría de Deportista del Año, reconocimiento que ganó ayer en una cerrada votación y que lo hace acreedor a la presea Agustín ‘Cheche’ Álvarez.

Practicante del taekwondo, Pedroza recibió 6 votos de un jurado compuesto por 12 miembros y superó al nadador Miguel Mireles Valadez (4) y al también taekwondoín Erick Nino (1). Cabe mencionar que en esta categoría la regidora Rosario Valadez no ejerció su voto para evitar un conflicto de interés.

“Muy contento por haberlo logrado”, fueron las primeras palabras de Francisco Pedroza, momentos después de haberse dado a conocer su nombre como el Deportista del Año 2020.

“Antes ya había ganado el Paralímpico, pero este año me animé a participar en esta categoría y me siento muy contento por el triunfo”, agregó el seleccionado nacional de parataekwondo en la categoría K-44 +75 kg.

“La verdad que la situación este año ha sido difícil, pero tuve eventos importantes en tiempo, porque a muchos deportistas se les cancelaron sus competencias. Yo tuve el Campeonato Nacional y el clasificatorio donde logré el pase a Tokio 2020”, mencionó Pedroza.

Fue en marzo de este año que el artemarcialista juarense de 41 años logró el primer lugar en el Clasificatorio Continental que se llevó a cabo en Heredia, Costa Rica, y de esa manera aseguró su boleto para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, mismos que después serían pospuestos.

Pedroza comentó que siguió en vivo la transmisión de la elección del Deportista del Año junto a su familia y confesó que se sintió nervioso al ver lo cerrado que estuvo la votación, en la que superó apenas por dos votos al nadador Miguel Mireles.

-¿Cuál es tu mensaje para el resto de los deportistas que este año compitieron por este premio?

“Que sigan trabajando duro, la situación es difícil, pero que no dejen de luchar, tenemos que seguir trabajando y felicito a todos los deportistas”.

Por ahora, Pedroza se mantiene activo en su casa, en espera de ser llamado para concentrarse una vez más con la Selección Nacional.

“La selección está concentrada en Huatulco, yo no pude ir porque di positivo al Covid, pero estoy bien, ya estoy saliendo y estoy esperando el llamado”, concluyó Pedroza.

En la categoría de ‘Entrenador Amateur del Año’, el premio fue para Ángel Escareño, de ajedrez, con nueve votos, por tres que recibió Felipe Dueñas del equipo de animación Vaqueros All Star.

“Muy contento por este premio. Es la primera vez que me animo a participar en el certamen, animado por la licenciada Alicia Solís, encargada del alto rendimiento en la UACJ. Le comentaba no estar tan convencido de participar y me insistió”, declaró Escareño.

“Así mismo agradezco a la doctora Rocío Ramírez por su constante apoyo y sobre todo a todos los alumnos que por su entrega y compromiso hicieron posible este premio. Por supuesto agradecido con los medios de comunicación que hacen posible dar a conocer nuestros resultados”.

La ajedrecista Ailed Monserrat García Ozaeta, de 12 años de edad, fue la ganadora en la categoría de ‘Talento Deportivo’ con 11 votos, mientras que el futbolista Héctor Antonio García recibió uno.

“Me siento contenta, estoy emocionada, no me lo esperaba”, dijo Ailed vía telefónica. “Estoy muy agradecida con el profe Escareño por su apoyo y esto se lo dedico a mis papás que me dan todo el apoyo que necesito”.

Deportista del Año 2020

Nombre: Francisco Alejandro Pedroza Luna

Disciplina: Taekwondo

Fecha de Nac.: 22 de julio de 1979

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 41 años

Estatura: 1.84 m

Peso: 85 kg

Logros último año:

- 10 de marzo 2020, primer lugar en Clasificatorio Continental en Heredia, Costa Rica; obtiene la plaza para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

- 29 y 30 de noviembre 2019, medalla de oro en el Selectivo Nacional de Para-Taekwondo en Guadalupe, Zacatecas

- 31 de octubre 2019, 5º lugar en el European Championship en Bari, Italia

Votación Deportista del Año 2020

Nombre Votos

Francisco Pedroza 6

Miguel Mireles 4

Erick Nino 1

Otras categorías

Entrenador Amateur

Nombre Votos

Ángel Escareño 9

Felipe Dueñas 3

Deportista profesional

Nombre Votos

Alejandro Landa 11

Pagano 1

Entrenador profesional

Se declara desierto el premio

Equipo Amateur

Nombre Votos

Vaqueros All Star 11

Equipo profesional

Nombre Votos

Inditas Guerreras 11

Promotor deportivo amateur

Carlos Sifuentes 7

José Luis Mayrán 4

Karim Hernández 1

Promotor deportivo profesional

No hubo candidatos

Maestra educación física

Nombre Votos

Sandra Martínez 12

Atleta paralímpico

Se declara desierto el premio

Talento deportivo

Nombre Votos

Ailed Monserrat García 11

Héctor Antonio García Castro 1

Reconocimiento especial

Carlos Rubén Delgado Caraveo, cronista deportivo