Pedroza sube al podio

El artemarcialista juarense Francisco Pedroza Luna se quedó con la medalla de bronce en el México Open G1, que se realizó en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México.

En una gráfica en la que únicamente participaron cinco competidores, Pedroza no obtuvo un buen resultado, ya que de entrada fue sembrado de forma directa en la semifinal, donde perdió ante Aliskhab Ramazanov de Rusia.

“No salí en un buen día, la verdad, no aproveché que estaba en la semifinal y de nueva cuenta perdí ante el ruso que me ganó en Inglaterra, al parecer me tiene tomada la medida”, comentó el taekwondoín fronterizo.

En la gráfica en la que estuvo Pedroza, fueron dos mexicanos, dos rusos y un peruano, los que intervinieron.

“Se suponía que vendrían más competidores, el campeón de Croacia, entre otros, pero sólo fuimos cinco. Hay que seguir trabajando para lo que viene”, mencionó Francisco.

Ya con el boleto para asistir a los ParaPanamericanos de Lima, el artemarcialista juarense tiene programadas dos competencias previas. Un Abierto en Jordania, en el mes de junio y el Abierto Asiático en Corea, en julio.

La Selección Nacional de ParaTaekwondo, modalidad de combate, obtuvo nueve medallas en el México Open G1, donde tres fueron de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Los oros cayeron por conducto de Claudia Romero, en k44 menos de 49 kilos, Juan Diego García en k44 menos de 75 kilos, y Alejandro Díaz en K42 menos de 61.

La plata fue para Luis Enrique Campos en K42 menos de 61 kilos, mientras que los bronces los consiguieron Iván Torres en k44 menos de 61 kg; Édgar Torres en k44 hasta 75 kg; Daniela Martínez en k44 más de 58 kg, y Angélica Ramírez en k44 más de 58 kg y el juarense Francisco Pedroza en k44 hasta 75 kg.

“Este evento fue de categoría G1, y con ello la Selección Nacional obtuvo importantes puntos en su camino a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020”, dijo Pedroza.