Pedroza, fuera del podio

El taekwondoín juarense Francisco Pedroza obtuvo el quinto lugar en el Campeonato Mundial de Parataekwondo, en Antalya, Turquía.

Pedroza se quedó en la segunda ronda al caer ante Vusal Ismayilov de Azerbaiyán por 4-2.

En su primer combate se impuso al turco Anil Onal, por 5-2.

“Me sentí bien peleando, por supuesto que el resultado no fue el que buscaba. En diciembre tomé la decisión de irme permanente al CEPAMEX, -a la Ciudad de México- lamentablemente el mundial estuvo muy cerca”, comentó el artemarcialista de 39 años de edad.

Con este resultado, Pedroza Luna suma importantes puntos en su camino rumbo a Juegos Olímpicos 2020.

El siguiente compromiso de Pedroza es el Abierto de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, a fin de mes.

“Sé que hay bastante tiempo para seguir trabajando y mejorar en los detalles ya incorporado con la selección, viene el US Open, Abierto de México y Juegos Parapanamericanos de Lima”, mencionó.

En otros resultados, México obtuvo una medalla de plata en la primera jornada del Campeonato Mundial por conducto de Alejandro Gutiérrez, en la modalidad de Poomsae (categoría P20).

A su vez, Jessica García y Claudia Romero se quedaron en la segunda ronda, en combate.

El equipo mexicano viajó a Antalya con el objetivo igualar el resultado obtenido en Londres 2017, donde lograron dos bronces y una plata.

En el caso particular de Pedroza Luna, el juarense logró uno de los dos metales de tercer lugar que sumó la selección azteca en Inglaterra.

Conquistó la medalla de oro en el Segundo Campeonato Nacional, que se realizó en enero del 2018, en la Arena Veracruz de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma.

En esa competencia se quedó con el título en la categoría K44, en +75 kilogramos.

Antes de su participación en el mundial, en Londres, se colgó la presea de bronce en el Parapanamericano que se celebró en Costa Rica.