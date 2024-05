Pedro Castañeda pone en juego su invicto ante Samael Macías

Es tiempo de pasar de las palabras a los puños. Este sábado el nuevo ídolo de Rancho Anapra, Pedro Castañeda, se mide al oriundo de Atlixco, Puebla, Samael ‘El Guerrero’ Macías, en el platillo principal de la función de boxeo que presenta la empresa WCF en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Ayer, Castañeda y Macías superaron sin problemas la primera prueba, la báscula. El fronterizo registró un peso de 59.500 kilogramos por 58.400 kg del poblano.

La cartelera también presenta a Gabriel ‘Torito’ Muñoz contra Manuel ‘Rayo’ Domínguez, Alexis Ferrel contra Yamil Luna, Karla ‘Traviesa’ Sáenz contra Kandy ‘Rubia’ Sandoval y Jessica ‘Diablita’ González contra Karla ‘Guerrerita’ Enríquez, entre otros combates.

“Me siento muy motivado, nos hemos preparado mejor que antes, me siento muy preparado para lo que venga en esta pelea”, declaró Castañeda en la semana.

El púgil juarense de 24 años de edad, es doble campeón mundial juvenil por el Consejo Mundial de Boxeo, pero sus títulos no estarán en juego en esta función.

Castañeda presenta una hoja de servicios con siete peleas ganadas, cinco por la vía rápida, un empate y cero derrotas. Del otro lado, ‘El Guerrero’ Macías llega con tres triunfos, un descalabro y un empate.

“La verdad, no conozco mucho de mi rival, sin embargo no lo subestimo, sé que por algo es doble campeón mundial juvenil del CMB, pero eso no es limitante para que yo lo pueda derrotar el día 18 de mayo en el Josué Neri Santos”, declaró Samael Macías, también de 24 años.

“Soy un boxeador de espectáculo, que no le gusta limitarse, me gusta entretener por lo que paga la gente más que nada. Me gusta dar el espectáculo que se merece la gente, porque a eso va la gente, así que espero que mi rival también esté dispuesto a dar pelea”, señaló ‘El Guerrero’, quien está próximo a terminar la licenciatura en médico cirujano.