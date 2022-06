Pedalean a Ensenada

Con la mira puesta en el cuadro de medallas, tres ciclistas juarenses viajaron este lunes rumbo a Ensenada, Baja California, para tomar parte a partir del jueves en el ciclismo de montaña de los Juegos Nacionales Conade.

Camila Salas, de 12 años de edad, Julio César Ibarra, también de 12, y Minerva Bustamante, de 16, pertenecen al equipo M-Team-Bike y son los tres ciclistas fronterizos que forman parte del selectivo estatal que competirá en Ensenada.

José Luis García, encargado de la selección Chihuahua de ciclismo de montaña, dijo que van a los Juegos Conade con una inercia ganadora después del buen desempeño que tuvieron en el macro regional que se llevó a cabo en Aguascalientes.

“Julio, por ejemplo, que gana siendo primer año de la categoría, gana contundentemente con dos minutos por encima del segundo lugar, el local de Aguascalientes, y obviamente con más tiempo a los demás corredores”, señaló García.

“Camila muy bien, la más fuerte del estado definitivamente, calificó por ahí en cuarto lugar, pero con muy grandes avances del arranque a ahora. Cabe decir que Camila en la prueba de ruta ha sido la más fuerte del estado tradicionalmente, pero en esta ocasión hubo una caída el día del selectivo”, dijo García.

“Y la novata sorpresa, Minerva Bustamente. Por ahí las circunstancias se han acomodado para que se haya ganado el boleto al proceso, entonces su preparación va en su mejor momento y con ella la expectativa es una experiencia, quedar por ahí en un top 10 porque es su primer año de participación”.

“Me siento muy bien preparada, he entrenado muy duro, de hecho hasta he llorado en los entrenamientos, a ese tope he llegado, y siento que me va a ir muy bien por eso”, comentó Camila Salas.

–¿Por qué entrenar de esa manera?

“Para cuando ya esté allá no sufrir tanto o poder soportar más porque aquí ya supe qué era”, respondió la ciclista juarense y agregó que va por el oro.

“Me siento fuerte, no confiado, pero sí siento que tengo un buen entrenamiento. Han sido fuertes los entrenamientos, muy fuertes. He entrenado aquí en la ciclopista, en Don Rayo y en el Cerro Bola también”, dijo Julio César, sinaloense de nacimiento pero juarense por adopción.

“Me siento preparada con todos los entrenamientos que nos han dado y a dar todo lo que se tenga que dar. Es la primera vez que voy, soy la novata del equipo”, señaló por su parte Minerva Bustamente. “Me siento un poco nerviosa, pero lista porque sé que el entrenador ha hecho todo lo que ha podido para prepararme para ir a los Juegos Conade”.

Nombre: Camila Salas González

Fecha de nac.: 4 de noviembre de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 12 años

Estatura: 1.55 m

Categoría Juvenil A

Nombre: Julio César Ibarra Luna

Fecha de nac.: 22 de julio de 2009

Lugar de nac.: Los Mochis, Sin.

Edad: 12 años

Estatura: 1.62 m

Peso: 54 kg

Categoría: Juvenil A

Nombre: Minerva Bustamante

Fecha de nac.: 26 de julio de 2005

Lugar de nac.: Cd Juárez

Edad: 16 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 59 kg

Categoría: Juvenil C