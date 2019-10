‘Patean’ 49ers a Pieles Rojas

Landover, Maryland.- Nick Bosa derribó a Case Keenum para luego agotar el reloj.

Fue así como Bosa y los 49ers de San Francisco consiguieron una victoria de 9-0 contra los Pieles Rojas de Washington bajo una constante lluvia para conservar su estatus de equipo invicto. No fue el mejor de los partidos, pero San Francisco mejoró su marca a 6-0 por tercera ocasión en la historia de la franquicia, y la primera vez desde 1990.

“Esto me hace sentir como si fuera un niño otra vez: uno sale al campo, con los zapatos llenos de agua y lodo”, dijo el esquinero Richard Sherman. “Al final del día sigue siendo un juego de niños. Nos divertimos muchos resbalándonos en el lodo, pero ganar siempre es más divertido”.

El entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, miró animoso a sus jugadores cómo vencían al equipo que lo despidió en el 2013. Shanahan sabía muy bien, desde el tiempo que pasó en Washington qué tan mala puede ser la superficie en el campo del Estadio FedEx, incluso bajo condiciones normales, por lo que hizo algunos ajustes en preparación a ello.

“No sólo es cuando se lanza o se atrapa el balón, sino que es muy difícil permanecer parado y bloquear, también”, dijo Shanahan. “Todo mundo sabe cómo se pone ese campo de juego cuando llueve, más cuando estuvo lloviendo desde la noche anterior. Fue muy difícil para ambos equipos”.

Pero el equipo de Shanahan no tenía la apariencia de un equipo invencible al tener que jugar bajo condiciones tan extremas, las cuales dificultaron las cosas para el mariscal Jimmy Garoppolo y para todos en la ofensiva. Garoppolo se recuperó de su horrenda actuación en la primera mitad para terminar con una marca pasable de 12 de 21 pases para 151 yardas.

Robbie Gould anotó goles de campo de 28, 22 y 29 yardas para darle a la ofensiva los únicos puntos del partido.

La defensa de San Francisco continuó mostrándose dominante después de haber limitado a los Carneros de Los Angeles a que consiguieran tan sólo siete puntos la semana pasada, y a los Cafés de Cleveland les permitió anotar tan sólo tres puntos la semana anterior. Los 49ers son el primer equipo desde el 2005 y el sexto desde 1990 que limita a sus oponentes a siete o menos puntos y a acumular menos de 200 yardas en tres partidos consecutivos.

Después de la primera arrasada del equipo desde la primera semana de la temporada del 2016 –forzando a Adrian Peterson a que cometiera un balón suelto– el liniero defensivo DeForest Buckner se mostró molesto de que la defensa consiguiera una única recuperación de balón.